سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021 بالبنوك

تباينت أسعار الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي، نستعرض الأسعار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، في البنك الأهلي والبنك المركزي وبنك Cib وغيرها، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الثلاثاء، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

واختلفت أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري في البنوك، وجاءت كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء، نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، و18.44 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.