منها الهدهد واللقلق الأبيض.. أشهر الطيور المهاجرة عبر مصر وجهود «البيئة» لحمايتها

صقور ونسور وبجع ولقالق، طيور مائية وأخرى برية، تتخطى أنواعها المئات، تأتي هاربة من برد الشتاء في أوروبا إلى مناخ مصر المعتدل، متخذة منها استراحة لها باعتبار ثاني أهم مسار على مستوى العالم بالنسبة للطيور المحلقة.

وتعد محافظة البحر الأحمر أهم المحافظات، التي تمر بها الطيور المهاجرة خلال رحلتها إلى مصر، بل أنها تعتبر ثاني أهم مسار فى العالم للطيور المهاجرة، فهي الجسر الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، مما يجعلها قبلة للسائحين والزوار لمشاهدة هذه أسراب الطيور المهاجرة، التي تبهر الأنظار وتضفي بهجة وسعادة لناظريها.

ويستعرض «الوطن»، أشهر أنواع الطيور المهاجرة، وكذلك جهود الحكومة للمحافظة عليها من المخاطر التي تهدد بقائها في مصر.

أنواع الطيور المهاجرة

1- طائر الهدهد: ويتمتع الهدهد بألوان ريشه الجميلة، ويتغذى غالبا على الحشرات والديدان، وهو من الطيور كثيرة التنقل، حيث أنه لا يستقر في مكان واحد لفترة طويلة.

2- طائر الكركي: هذا النوع من الطيور، يحلق لمسافات بعيدة بحثا عن الطعام، كما أنه يقوم بالترحال في مجموعات وأسراب، ويكون غذائه الرئيسي الحبوب والقوارض الصغيرة، بالإضافة إلى الأسماك والحشرات.

3- طائر الحباري: وهو من أشهر الطيور البرية، التي تدور بحثا عن الماء والطعام، وينتشر في مصر وليبيا والجزائر وتونس، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، بسبب الصيد الجائر.

4- طائر أبو الفصاد: وينتشر هذا النوع بدرجة كبيرة في مصر، ويتمتع بقدرته على المعيشة في الأماكن الرطبة، ويتغذى على اليرقات والحشرات الصغيرة.

5- السمان: وينتمي هذا الطائر إلى فصيلة «الدجاجيات»، وبالرغم من ذلك له قدرة كبيرة على الطيران والهجرة لأماكن بعيدة.

جهود الحكومة لحماية الطيور المهاجرة:

ورفعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية التي تقع في مسار هجرة الطيور، مع بدء رحلتها السنوية من مواطنها في أوروبا وآسيا إلى أفريقيا، بما يضمن الوفاء بالتزامات مصر الدولية لحماية الطيور المهاجرة، حيث حققت نجاحا ملحوظا على الصعيد العالمي، في مجال حماية الطيور من طواحين الهواء والتزامها بالمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع حماية الطيور الحوامة بوزارة البيئة، أن الطيور المهاجرة لها دورتان خلال العام، الأولى تبدأ فى شهر فبراير وتنتهي في مايو، والثانية تبدأ في شهر أغسطس وتنتهي في نوفمبر، وتتعرض خلال رحلتها إلى العديد من المخاطر الطبيعية، كالعواصف والأمطار، والمخاطر البشرية كطواحين الهواء والصيد والتسمم بالمبيدات.

وفي السياق ذاته، أغلق جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر طواحين الهواء، لحماية الطيور الحوامة المهاجرة، حيث تعتبر الطواحين من ضمن العوامل التي تهدد حياة الطيور المهاجرة، وذلك حفاظا على أسراب الطيور المهاجرة، لاستكمال دورة حياتها، طبقا للمعاهدات الدولية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

رصد 500 نوع من الطيور المهاجرة

جدير بالذكر، أنه تم رصد نحو 500 نوع من الطيور المهاجرة، أثناء هجرتها في الخريف والربيع، وتقع مصر ضمن أهم مسارات هجرة الطيور، ويوجد بها ما يقرب من 21 نوع، حيث تقضى الكثير من الطيور الشتاء في المناطق الرطبة بمصر، ما يجعلها مشتى دوليًا مهمًا للطيور المائية.

وتنطلق الطيور المهاجرة في رحلة عبر محيطات وجبال وأراضي العالم محلقة في نفس الممرات، وتنشط في فصل الخريف والربيع وتعبر خلالها أعداد ضخمة تقدر بالملايين من الطيور المتنوعة، التي تتزاوج ثم تعود لأوطانها محملة بالبيض عندما يتحول المناخ إلى الدفء، لتمثل واحدة من أروع وأهم وثروات التراث الطبيعي في العالم.