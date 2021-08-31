«كورونا وأعياد».. تعرف على منح وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

أطلقت وزارة القوى العاملة العديد من المنح للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار تنفيذ الحكومة لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، ومن بينهم العمالة غير المنتظمة؛ لتحسين ظروف معيشتهم.

توجيهات الرئيس بصرف المنح للعمالة غير المنتظمة

ومن بين توجيهات الرئيس، للحكومة، هو توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لفئة العمالة غير المنتظمة، في جميع محافظات الجمهورية، وترجمت قامت وزارة القوى العاملة، هذه الرعاية بكافة أنواعها، في صورة منح لتلك الفئة، على النحو التالي:

- منح للعمالة غير المنتظمة، من خلال بوليصات تأمين على الحياة، وتأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم أو الجزئي.

منح عيدي الفطر والأضحى

- صرف منح عيدي الفطر والأضحى، وتقوم بصرفها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

- صرف منح الطوارئ والحالات الإنسانية، والظروف القهرية، مثل صرف المنحة الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التي تم صرفها على 6 دفعات بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 آلاف جنيه لكل عامل، بدأت في مارس 2020.

وفي السياق ذاته، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، فإن الوزارة نجحت في وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة، من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة.

تعاون بين الجهات المعنية لرعاية العمالة غير المنتظمة

وأضاف الوزير، أن جميع الجهات ومؤسسات الدولة المعنية، تتعاون مع وزارة القوى العاملة؛ لضمان توفير الرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة، مؤكد أنه سيتم الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية تلك الفئة مع نهاية العام الجاري.

ولفت «سعفان» إلى أن بوليصات التأمين التي منحتها الدولة للعمالة غير المنظمة تم صرفها على 6 دفعات لأكثر من 1.6 مليون عامل.