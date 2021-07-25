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«الرعاية الصحية»: 11 ألفاً استفادوا من «التأمين الشامل» في العيد

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مريم الخطرى
10:25 م | الأحد 25 يوليو 2021
«الرعاية الصحية»

«الرعاية الصحية»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجمالى الخدمات الطبية التى تم تقديمها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك من خلال 85 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظتى الأقصر وبورسعيد، مشيرة إلى تقديم جميع الخدمات الطبية للمترددين على هذه المنشآت بواقع 11 ألف منتفع خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بيان للهيئة أن إجمالى المترددين على طوارئ 13 مستشفى بالمحافظتين تخطى 8 آلاف شخص خلال العيد، كما بلغ إجمالى التردد على وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظتى الأقصر وبورسعيد 3 آلاف من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين من خلال 72 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظتين، منها 38 وحدة ومركز طب أسرة بمحافظة الأقصر، إضافة إلى 34 مركز ووحدة طب أسرة بمحافظة بورسعيد. وأوضح البيان أن الخدمات الطبية شملت الطوارئ والاستقبال والعمليات الجراحية والعيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية.

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