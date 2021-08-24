منح مواليد وزواج.. 7 ملايين جنيه إجمالي إعانات العمالة غير المنتظمة

عيّنت مديرية القوى العاملة في البحيرة، 1190 شابًا من مختلف المؤهلات، بينهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، كما جرى تسجيل 3562 من راغبي العمل، واستخراج 1585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، حسب ما أعلن محمد سعفان، القوى العاملة.

صرف 8 منح «مولود» بإجمالي 16 ألف جنيه

وأوضح وزير القوى العاملة، في بيان عنه، أنّ المديرية صرفت منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 8 منح مولود جديد بإجمالي 16 ألف جنيه، و6 منح زواج بقيمة 18 ألف جنيه، و2 منحة وفاة أحد الأقارب بقيمة 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 38 ألف جنيه لـ16 عاملًا من المسجلين، فضلًا عن الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي 7 ملايين و292 ألفًا و500 جنيه لـ7665 عاملًا مسجلًا.

التفتيش على 422 منشأة وتحرير 29 محضرًا للمنشآت المخالفة

وأضاف السيد الخطيب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أنّ المديرية انتهت من التفتيش على 422 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 29 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل زيارة خدمات عمالية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 52 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ22 منشأة أخرى، والتفتيش على 240 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنّه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 23 شكوى عمالية، وجرى تسوية 6 منها وديًا، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، و14 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، إضافة إلى تجديد ترخيص فلسطيني.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية لـ20 متدربة.