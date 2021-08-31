إقلاع آخر طائرة أمريكية من أفغانستان.. حملت قائد الفرقة «82»

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن الولايات المتحدة أنهت أطول حرب لها في التاريخ، ووجودها المستمر منذ 20 عامًا في أفغانستان، مشيرة إلى إقلاع آخر طائرة أمريكية قبل منتصف الليل بدقيقة واحدة من مطار كابول يوم أمس، وعلى متنها جميع الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين المتبقين.

آخر الراحلين عن أفغانستان

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي جونيور، في مؤتمر صحفي، إن طراز أمريكية من C-17 رحلت عن أفغانستان كأخر طائرة أقلعت من هناك، لافتة إلى أن آخر من غادر اللواء كريستوفر دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جوا، والسفير الأمريكي بالإنابة روس ويلسون.

بقاء مئات الأمريكيين في أفغانستان

وذكر تقرير الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية قررت الإبقاء على المئات من مواطنيها في أفغانستان، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وحلفائها على مر السنين لكنهم كانوا غير قادرين أو غير راغبين في خرق الخطر و فوضى الوصول إلى المطار.

تكلفة الحرب على أفغانستان

وأشارت الصحيفة، إلى أن تكلفة الحرب كانت كبيرة، واستمرت خلال أربع إدارات، وقتل أكثر من 2400 عسكري أمريكي، بالإضافة مع عشرات الآلاف من الأفغان، وإنفاق تريليونات من الدولارات على الدفاع والتنمية، ومع ذلك، في نهاية يوم أمس، أعاد الرحيل النهائي عن أفغانستان حركة طالبان إلى الحكم بعد إطاحة القوات الأمريكية بهم من السلطة في عام 2001.

القوات المتحالفة تترك أفغانستان بعد سلسلة من الانتصارات والهزائم

وأضافت الصحيفة، أنه بعد سنوات من الانتصارات والهزائم في ساحة المعركة، واشتراك القوات الأمريكية والقوات المتحالفة، التي تضاءل عددها إلى بضعة آلاف خلال إدارة ترامب، جاءت النهاية بسرعة، وفي غضون شهر واحد فقط، بسطت طالبان سيطرتها على جميع المدن الكبرى، وانهارت الحكومة الأفغانية، وكان الجيش الأمريكي على اتصال منتظم بمسؤولي طالبان منذ وصولهم إلى كابول قبل أسبوعين.