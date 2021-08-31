يبحث الكثير من العراقيين عن رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق، خلال الساعات القليلة الماضية، التي ستجري إتاحتها عبر موقع وزارة التربية العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة رسمياً.

ويتطلع الطلاب إلى معرفة النتيجة بعد ترقب لأسابيع طويلة من أجل الحصول على درجات المرحلة المتوسطة، حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية والانتقالية في صفوف التعليم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق، من خلال الضغط على هذا الرابط.

ونشرت وزارة التربية والتعليم العراقية، عبر صفحتها الرسمية، بيانا بشأن موعد النتائج محذرة من الاتجاه لبعض المواقع التي تنشر أخبارا غير رسمية عن النتيجة، وقالت في البيان: «تنوه وزارة التربية إلى عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع إعلان نتائج امتحانات طلبة الثالث المتوسط، داعيةً إلى عدم الانصياع خلف هذه الصفحات الوهمية واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية».

وأكدت الوزارة في بيانها أن هناك جهة مسؤولة عن تحديد موعد الإعلان عن النتائج وهي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات، مرجحةً الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة والتصحيح والرصد.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط 2021 العراق

في البداية عليك الدخول إلي رابط وزارة التربية بالعراق، أو رابط موقع نتائجنا الإلكتروني من هنا.

ثم تحديد النتائج للثالث المتوسط.

وبعدها كتابة البيانات الخاصة بالطالب من اسم ورقم جلوس.

ثم الضغط على استعلام.