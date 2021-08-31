تفاصيل خطف الطفل زياد.. منزل مهجور وتهديدات بالقتل

واقعة اختطاف الطفل «زياد البحيري»، من أمام أعين والدته بمدينة المحلة، تصدرت محرك البحث جوجل، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وكانت مجال اهتمام ملايين المواطنين في مصر وخارجها.

تفاصيل خطف الطفل زياد.. ملثمين وصراخ

بداية الواقعة، كانت الأحد الماضي وتحديدا في العاشرة صباحا، عندما فوجئت والدة الطفل زياد بسيارة ملاكي تقف أمام محل خاص بهم أسفل منزلهم لبيع زيوت السيارات ونزول 2 من السيارة ملثمين، وخطف الطفل والهرب على طريق «قطور- المحلة».

وقال حمادة البحيري، عم الطفل «زياد»، أنه وقت خطف «زياد»، كان نائما في شقته بنفس المنزل، واستيقظ على صراخ واستغاثات والدة الطفل، وعلى الفور استقل سيارته في محاولة لمطاردة السيارة وضبط المتهمين ولكن باءت محاولته بالفشل.

تفاصيل خطف الطفل زياد.. سيارة ملاكي ولوحات معدنية مسروقة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، بقيام مجهولين ملثمين يستقلون سيارة بخطف طفل يدعي زياد البحيري، من محل أسفل منزل والدته.

وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن لوحات السيارة المستخدمة في الواقعة مبلغ بسرقتها بقسم شرطة ثان المنصورة، وتم العثور على السيارة في طريق فرعي «قطور - طنطا»، مضرم فيها النيران.

تفاصيل خطف الطفل زياد.. تحديد مكان الطفل

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في تحديد هوية المتهمين، ومكان احتجاز الطفل زياد، وبالتسنيق تم مداهمة المكان في منزل مهجور على طريق «قطور - المحلة»، والقبض على المتهمين، وعودة الطفل زياد إلى أسرته، وسط حالة من السعادة والفرحة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وسماع أقوال الطفل زياد ووالديه.