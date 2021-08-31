مدبولي يوجه بإنشاء مبانٍ سكنية في المناطق الخربة بـ«القاهرة التاريخية»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مدبولي: المشروعات تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس السيسي

وأكد رئيس الوزراء، في بيان عنه، أنّ المشروعات ذات أهمية كبيرة، وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا تحرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي لها أولا بأول، مشيرا إلى أنّه طلب من الاستشاريين سرعة البدء في إنشاء المباني السكنية في المناطق الخَرِبَة، مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية، والمباني ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضاري واستعادة رونق القاهرة التاريخية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات للمستحقين، مطالبا بسرعة تسليم الأراضي للهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات التطوير.

وعرض المهندس محمد الخطيب، استشاري المشروع، تقريرا بشأن الإجراءات التي جرى اتخاذها وفقا لأولويات مراحل التنفيذ بمنطقة مسجد الحاكم، لافتا إلى أنّ أعمال التطوير تتضمن تنفيذ إنشاءات جديدة بالمناطق الفضاء، وتطوير واجهات المباني في عدد من المناطق، كما يتضمن التطوير تنفيذ إنشاءات جديدة ذات طبيعة سياحية بهدف إحياء ساحة باب النصر، وترميم وتطوير المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية.

واستعرض الخطيب التصميم العمراني المقترح لتطوير وكالتي الشوربجي، والأرنؤوطي، في إطار تطوير منطقة مسجد الحاكم، وفق مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، وعرض كذلك خطة التأهيل العمراني لمنطقة باب زويلة وحارة الروم وتشمل تطوير واجهات المباني القائمة على محاور الحركة الرئيسية بالدرب الأحمر، وترميم مبانٍ ذات قيمة معمارية وتاريخية مثل وكالة نفيسة البيضاء ووكالة رضوان بك، مع التعامل وفق إجراءات احترازية مع المباني المجاورة للمباني الأثرية أو ذات القيمة أثناء التطوير للحفاظ عليها.

وأوضح الخطيب أنّه جرى تشكيل لجان متخصصة لتحديد قائمة الأنشطة والاستخدامات التي لن يسمح بوجودها، نظرا لتعارضها مع القيمة التاريخية للمنطقة، وبينها المصانع الملوثة، ومغالق الخشب، والمسابك، وورش السيارات، وحظائر الحيوانات وغيرها، مع ايجاد بديل خارج الموقع أو تعديل النشاط، إلى جانب تحديد الأنشطة والاستخدامات التي يجب تقديم حوافز لها لتناسبها مع القيمة التاريخية للمنطقة مع تشجيع المستخدمين على تعديل النشاط ليكون متوافقا مع هذه الانشطة، ومنها الأنشطة السياحية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي والإقامة الفندقية والتأجير السياحي، والحرف التقليدية اليدوية، والأنشطة الثقافية وغيرها.

ورش حرفية ومدرسة للصناعات ومجمع ونادٍ ضمن مشروع مجمع الورش في الدويقة

من جانبهم، عرض مسئولو الهيئة الهندسية تقريرا بشأن الموقف التنفيذي لأعمال إحياء القاهرة التراثية، في منطقة درب اللبانة، ومسجد الحاكم بأمر الله، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين، وكذا دراسة إقامة مساكن وورش بديلة لتعويض الأسر بالقاهرة التراثية، وعرضوا المخطط العام لمشروع مجمع الورش الحرفية بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة، وبه مجمعا للورش الحرفية، ومدرسة للصناعات الحرفية، ومجمعا لأسواق الجملة، ونادٍ ترفيهي واجتماعي، وقسم للمرأة المعيلة، كما يضم مكاتب خدمات حكومية، وعمارات سكنية، و3 عمارات كسكن للمرأة المعيلة، ودور أرضي كمعارض لعرض المنتجات.