تواصل الجامعات الحكومية استقبال الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2021 للشعبتين العلمي والأدبي لتسجيل رغبات المرحلة وفقاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية واللجنة العليا للتنسيق، وأوضحت الوزارة خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2021 لجميع الطلاب سواء لتنسيق المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو حتى طلاب الدبلومات الفنية، من خلال رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2021 عبر الموقع الإلكتروني

ويبحث المئات من طلاب الثانوية العامة 2021 المسجلين ضمن طلاب تنسيق المرحلة الثانية عن خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2021 وذلك لتفادي وتجنب الوقوع في أخطاء أثناء عملية تسجيل الرغبات، وكشفت وزارة التعليم العالي عن 10 خطوات أمام طلاب الثانوية العامة لشرح طريقة التعامل مع الموقع الإلكتروني وتسجيل الرغبات.

وتستعرض «الوطن» خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2021 كالتالي:

- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا وارتداء الكمامة فترة التردد على معامل التنسيق الإلكتروني.

- يجب أن يقوم الطالب بالدخول إلى رابط موقع التنسيق.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- يدخل الطالب الرغبات بالترتيب مع مراعاة القواعد في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي.

- يقوم الطالب بعدها بتحديد أسلوب الاختيار وفقا التخصص المسموح به لكل شعبه أو بالجامعات.

- يقوم الطالب باختيار الكلية أو المعهد التي يريد الالتحاق به.

- يجب على كل طالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي التابع له.

- بعد إدخال الرغبات يتم طباعة الرغبات التي قام الطالب بإدخالها.

- يقوم الطالب بحفظ الرغبات علي الجهاز الشخصي.

- يمكن للطالب تعديل الرغبات عدة مرات.

معرفة النتيجة بعد خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2021

- النتيجة ستكون متاحة علي نفس الموقع من خلال الرابط.

- يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.