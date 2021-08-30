مصاريف الجامعات الخاصة 2022/2021.. تبدأ من 25 ألف جنيه

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية، وتزايد البحث من قبل طلاب الثانوية العامة عن مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2021.

مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2021

الجامعة المصرية الروسية

- مصروفات كلية طب الفم والأسنان 52000 جنيه.

- مصروفات كلية الصيدلة 42000 جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة 32000 جنيه.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية

- مصروفات كلية الصيدلة 50000 جنيه.

- مصروفات كلية طب الفم والأسنان 66000 جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة 40000 جنيه.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال 30000 جنيه.

- مصروفات كلية الإعلام إنجليزي 33000 جنيه.

- مصروفات الإعلام عربي 30000 جنيه.

- مصروفات كلية علوم الحاسب 30000 جنيه.

مصاريف جامعة مصر الحديثة

- مصاريف كلية طب بشري 102500 جنيه.

- طب أسنان 75000، 3000 تأمين معامل.

- مصاريف صيدلية 75000، 3000 تأمين معامل.

- مصروفات كلية علاج طبيعي 50000، 4000 تأمين معامل.

- مصروفات كلية تمريض 26500، 2000 تأمين معامل.

مصروفات كلية هندسة 41500، 2500 تأمين معامل.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر

- مصروفات كلية طب وجراحة 125000 جنيه.

- مصروفات كلية الأسنان 100000 جنيه.

- مصروفات كلية الصيدلة 95000 جنيه.

- مصروفات كلية علاج طبيعي 70000 جنيه.

- مصروفات تكنولوجيا العلوم الصحية 40000 جنيه.

- مصروفات كلية التمريض 25000 جنيه.

- مصروفات كلية الهندسة 60000 جنيه.

- مصروفات كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35000 جنيه.

- مصروفات كلية الفنون التطبيقية 40000 جنيه.

- مصروفات كلية الاقتصاد 40000 جنيه.

- مصروفات كلية لغات وترجمة 30000 جنيه.

- مصروفات كلية الإعلام 35000 جنيه.

مصروفات الجامعة المصرية اليابانية

- مصروفات كلية الهندسة 62000 جنيه.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال 60000 جنيه.

- مصروفات علوم الحاسب الآلي 75000 جنيه.

مصروفات الجامعة الألمانية في القاهرة

- مصروفات الهندسة وكلية تكنولوجيا الإدارة

الفئة A 717500

الفئة B 84 000

الفئة C 95950

- مصاريف كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية

الفئة A 66000

الفئة B 80200

الفئة C 91750

أسعار كلية الحقوق

الفئة A 55000

الفئة B 64200

الفئة C 47250

مصاريف كلية العلوم التطبيقية 77000 جنيه.

مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2021- 2022 بمدينة برج العرب

- كلية الهندسة: 62 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

- كمبيوتر ساينس: 75 ألف جنيه.