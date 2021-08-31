محافظ الشرقية يكشف نسب تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة».. «فيديو»

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن مركز الحسينية به نحو 129 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ما بين تطوير مدارس وإنشاء مدارس ورفع كفاءات، مشيرا إلى أن كثافة الفصل الواحد لن تتجاوز 20 طالبا بعد اكتمال تنفيذ تلك المشروعات، وبالتالي ستكون هناك فرصة كبيرة جدا للأطفال في التعليم في ظروف وبيئة مناسبة.

المواطن طموحاته زادت في مشروعات «حياة كريمة»

وأضاف محافظ الشرقية، خلال حواره مع الإعلاميتين نهى درويش وآية لطفي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن تفاعل المواطنين مع مبادرة «حياة كريمة» يفوق التوقعات، والمواطنون يعيشون حالة سعادة كبيرة، وأصبح المواطن يتطلع ويطمح إلى أشياء كبيرة جدا، والجميع متشوق لانتهاء المشروعات والاستمتاع بالنتائج، كاشفا عن أن مشروع الصرف الصحي انتهى بنسبة 52% تقريبا، ومياه الشرب بنسبة تصل لـ45%، ومشروعات الري نحو 27%، ومشروعات الشباب والرياضة 25% تقريبا، وهي نسب جيدة، وهناك مشروعات متوقفة لحين الانتهاء من هذه المشروعات أولا، خاصة أن هناك مشروعات لن تنفذ إلا بعد الانتهاء من المشروعات الرئيسية، مثل الغاز الطبيعي الذي يحوي 41 مشروعا، وهو مشروع ضخم جدا جدا بالمحافظة.

تطعيم 700 ألف مواطن بلقاح كورونا

وقال محافظ الشرقية، إنه جرى تطعيم نحوي 700 ألف مواطن بلقاح كورونا بالمحافظة، وهو رقم جيد جدا، وهناك حملات متحركة للتطعيم، وجرى إصدار تعليمات بأن كل رئيس هيئة أو وكيل وزارة أو مسؤول قطاع يسجل أسماء الموظفين والأرقام ويسلمها لوكيل وزارة الصحة، من أجل تطعيمهم.