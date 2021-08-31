مليار و419 مليون جنيه.. تكلفة مشروعات «حياة كريمة» في المنيا

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، جولة تفقدية بأعمال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»بمركز أبوقرقاص بقرية الشيخ تمى.

أعمال مشروعات حياة كريمه تسير بسرعة كبيره

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي، بأن الأعمال تسير بسرعة كبيرة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة

وأوضح «الشهاوي» أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليارًا 419 مليون جنيه بخمس مراكز، وهى دير مواس وملوى وأبوقرقاص والعدوة ومغاغة، حيث بلغت تكلفة المشروع بمركز أبوقرقاص 245 مليون جنيه، وتشمل مد وتدعيم بخطوط المياه للمناطق المحرومة، بتكلفة 148مليون جنيه، وإحلال وتجديد الخطوط القديمة بتكلفة 40 مليون جنيه، ومد خطوط صرف صحى للمناطق المحرومة بتكلفة 8 ملايين جنيه لـ 5 قرى وإحلال وتجديد آبار ارتوازى بالمحطات، بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه الشيخ تمى التابعة للوحدة المحلية بنى حسن الشروق والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 9 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه لتخدم قرى شرق النيل بأبوقرقاص.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انتظام العمل بكافة المراكز المستهدفة خلال هذه المرحلة؛ لإنجاز كافة الأعمال طبقا للجداول الزمنية المحددة.

حملات للتوعية بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

فيما نظمت إدارة التوعية بالشركة حملة بقرية معصرة؛ لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التى تضخها الدولة في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وشملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الأهالى وإجراء استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها، كما قامت إدارة المشاركة بالشركة، بعمل مسح ميدانى للقرية.