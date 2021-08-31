محافظ الشرقية: الأهالي تبرعوا بــ 202 قطعة أرض لـ«حياة كريمة»

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري، عبقرية لأن لها أهداف ووقت محدد وميزانية محددة وطرق للمتابعة، وبالتالي مبادرة مثل «حياة كريمة» سيكون ناتجها كبير جدا وبالأخص في المراكز الكبيرة بالمحافظات، فمركز الحسينية على سبيل المثال هو أكبر مركز بمحافظة الشرقية من حيث المساحة ويمثل 31% من مساحة المحافظة، بمساحة 1650 كيلو متر موزعة على 41 قرية و740 تابع، منهم قريتين فقط بهما صرف صحي، فوجود مبادرة مثل «حياة كريمة» بأهدافها وتوقيتها وميزانيتها تنهي كل المشكلات بالقرى خلال سنتين أو ثلاث سنوات، وهذا يعني أنها نقلة كبيرة جدا ومعالجة لمشكلات موجودة منذ سنوات طويلة.

اختيار مركز الحسينية لعدم وجود خدمات

وأضاف محافظ الشرقية خلال حواره مع الإعلامية نهى درويش وآية لطفي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «اكسترا نيوز» أن اختيار مركز الحسينية لتشمله مبادرة «حياة كريمة» كان بناء على عدم وجود خدمات بالمركز وارتفاع الكثافة السكانية ونسبة الفقر، وكانت هناك عدة معايير يتم اختيار المراكز الأكثر استحقاقا لأعمال المبادرة على أساسها، فمركز الحسينية يحتاج لشبكة الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والطرق والمدارس ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية وشبكات الهواتف، موضحا أنه جرت مراجعة احتياجات كل قرى المركز، موجها الشكر لأهالي الحسينية خصوصا وأن الشرقية هي المحافظة الوحيدة التي لم تعانِ من أي مشكلة في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ أعمال المبادرة.

202 قطعة أرض تبرع بهم الأهالي فورا لأعمال مبادرة حياة كريمة

وأوضح محافظ الشرقية أن الأهالي تبرعوا بحوالي 202 قطعة أرض لأعمال مبادرة حياة كريمة، وهناك تعاون كبير منهم مع المبادرة، مضيفا «امبارح كنا محتاجين قطعة أرض وتوفرت على الفور قبل الساعة 12 صباحا، والأهالي بيساهموا ويساعدوا المبادرة، خصوصا وأنهم يعوا جيدا مقدار وحجم المبادرة وتنفيذها وحلها للمشكلات التي يعانون منها».