تعرف على مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبوقرقاص بالمنيا

يحظى مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بنصيب الأسد في عدد وحجم المشروعات المقامة به ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث إن جميع قرى المركز الـ48 مدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى عدد كبير من العزب والتوابع والنجوع.

ويشهد مركز أبوقرقاص، حاليا تنفيذ 447 مشروعا بجميع القرى، من بينها 98 بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 63 بقطاع الأبنية التعليمية والمدارس، 22 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة.

ويحظى قطاع التعليم على وجه الخصوص، بدعم واهتمام كبير في المبادرة الرئاسية بأبوقرقاص، حيث تجري حاليا أعمال إنشاء وتوسعة مدارس قرية المطاهرة الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة قرية بني حسن الشروق، ومدرسة قرية أبوجناح للتعليم الأساسي.

كما يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، ومد وتدعيم خطوط المياه بقرية أبوجناح، وإنشاء وحدة معالجة للصرف بقرية الديابة، ومجمع خدمات قرية بني حسن الشروق، وإنشاء محطة مياه بقرية الشيخ تمي، ودعم خطوط المياه بقرية كرم أبوعمر.

وقال محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بقرى الريف المصري، وتعد هي الأكبر والأهم في تاريخ الدولة المصرية لتغيير حياة الأهالي في القرى من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة التنفيذية وكل الهيئات والوزارات ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن أعمال التطوير التي تتم بمختلف القطاعات الخدمية، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، هو دليل واضح علي فلسفة ورؤية «الجمهورية الجديدة» لتحقيق إنجازات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير 192 قرية بالمنيا، بالإضافة إلى 757 تابع، وتشمل المبادرة 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة هى: أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، وديرمواس، بتكلفة 23 مليار جنيه تقريبا.