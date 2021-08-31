مستجدات أعمال «حياة كريمة» بالإسماعيلية والمنوفية والوادي الجديد (صور)

قال الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» أنه في إطار مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الوادي الجديد، تستمر أعمال إحلال الطبقة الأولى لنقطة إسعاف الكفاح والإنتهاء من حفر وإزالة مخلفات ناتج الحفر للوحدات الصحية ونقط الإسعاف والمجمعات الزراعية.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن عدد من الإجراءات في المحافظة، ومنها:

- تنفيذ طبقة الإحلال الرابعة للوحدة الصحية بقرية أبومنقار.

- الإنتهاء من أعمال حفر الوحدة الصحية والمجمع الزراعى بقرية ابو هريرة.

- جاري أعمال دك قاع الحفر وحدة إسعاف بير ٥ ابو منقار.

أما عن قطاع مجمع الخدمات بمحافظة الوادي الجديد فيتم بدء أعمال صب الخرسانة العادية بمبنى الخدمات بقرية اللواء صبيح.

وعن قطاع المياة والصرف يتم الآتي:

- جاري اعمال حفر بيارة محطة الرفع بئر 4.

- استمرار العمل بمحطة رفع أبو منقار.

- بدء أعمال الحفر ببيارة قريتي عائشة عبدالرحمن وعائشة عبدالرحمن الجديدة.

- أعمال شبكات المياة الداخلية لقرية الأمل.

- تنفيذ أعمال شبكات الإنحدار بقرية أبو بكر.

- توريد مواسير ١٨٠ مم انحدار أبو منقار.

- جاري الإنتهاء من أعمال حفر بيارة محطة رفع قرية عمر بن عبد العزيز.

- بدء أعمال الحفر بمركز شباب بئر ٥.

حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أعمال «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية

وعن أعمال «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية، في إطار مبادرة «حياة كريمة» بقرية جلبانة، يتم الآتي:

- تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية جلبانة وقرية أم خشيب.

- أعمال الشبكة + محطة الرفع 1 + خط طرد.

- تم تنفيذ 15كم مختلف الأقطار من إجمالي 39كم .

- استلام القوات المسلحة الأراضي المخصصة لسكن كريم بقرية جلبانة وقربة ام خشيب.

- متابعة أعمال إنشاء محطة الرفع 2، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بالقرية.

- بدء اعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بالقرية.

وبقرية بوابة القنطرة:

- ربط لخطوط مياه الشرب ببوابة القنطرة وعملية تشغيل الخطوط الجديدة لتوصيل المياه للمناطق المحروم، وقرية السلام:

- قرب انتهاء الدور الثالث بمجمع الخدمات الحكومية بالقرية.

- توسعة مدرسه خالد بن الوليد ب٢٢ فصل.

- البدء في إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام.

- الإنتهاء من ٥٠٪ من مشروع خزان مياه الشرب بالقرية بسعة٥٠٠ متر.

- بدء أعمال حفر الكهرباء بعزبة الشيخ سويلم، وإنشاء مشروع نقطة الإسعاف بمنطقة تل سلام، وإنشاء محطة معالجة الثلاثية للصرف الصحي بقرية السلام و الأحرار، وتتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أعمال مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية

وفي إطار مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، تم تنفيذ قافلة طبية بقرية بشتامي مركز الشهداء ضمت ١٠ تخصصات وتحاليل طبية وصرف أدوية مجاني بجانب عيادة لتلقي لقاح كورونا، وقد استفاد من القافلة ٣٨٠ مواطن، والقافلة من تنظيم مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية ضمن مجموعة قوافل تنظمها المؤسسة بالمحافظة عن طريق مجموعات من الأطباء المتطوعين.