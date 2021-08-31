ضبط سائق وراء مصرع 2 وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالموسكي

كثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة الموسكي في مديرية أمن القاهرة، بشأن حادث تصادم ومصرع شخصين ووقوع إصابات بأحد شوارع ومصابين بأحد الشوارع القسم.

وبالانتقال والفحص بحسب بيان عن وزارة الداخلية، تبيّن أنّه حال سير 5 أشخاص مترجلين في الشارع محل البلاغ، اصطدمت بهم سيارة، ما أدى إلى سقوطهم أرضا وإصاباتهم، ومصرع 2 منهم، ولاذ قائد السيارة بالفرار تاركا السيارة.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، جرى تحديد مرتكب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وله معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقرّ المتهم بأنّه حال وجوده بمحل البلاغ تلاحظ له تردد مالك السيارة على ذات المنطقة ورغبته في ركن السيارة، فعرض عليه قيادتها، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليهم وعلل هروبه خشية اعتداء الأهالي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.