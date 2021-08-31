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محمود مسلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تصادم توك توك بميكروباص بالبحيرة

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الوطن
12:32 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الداخلية

الداخلية

كثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك، أظهر سائق توك توك، وهو يتخطى توك توك آخر بأحد شوارع مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتزامن تخطيه الخاطئ مع قدوم ميكروباص في مواجهته، وحال محاولته تفادي الاصطدام بها، اختل عجلة القيادة في يده، فانحرف التوك توك وانقلب على جانبه، واصطدمت بسيدتين حال سيرهما بجوارها في ذات التوقيت.

وحسب بيان عن وزارة الداخلية، ساعد الفحص في تحديد هوية المجني عليهما، وهما شقيقتين مصابتان بكدمات، وعلّلتا عدم إبلاغهما بالواقعة لانشغالهما بعلاج إحداهما، واتهمتا قائد التوك توك المشار إليه بإحداث إصابتهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، جرى تحديد وضبط قائد التوك توك، وتبيّن أنّه دون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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