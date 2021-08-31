الصحة تستعد لإطلاق بروتوكول جديد لعلاج الأطفال المصابين بكورونا

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن بروتوكول علاج مصابي كورونا المحدث في نسخته الخامسة جرت إضافة مجموعة من الأدوية له تعمل على تحفيز مناعة الجسم ضد متحورات فيروس كورونا، وتابع «النادي» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن الأدوية التي جرت إضافتها تعمل على ارتفاع نسبة الشفاء من الفيروس لـ95%.

بروتوكول كورونا المحدث

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن العقارات الجديدة التي جرت إضافتها باهظة الثمن، ولن تباع في الصيدليات، ولن يجري منحها للمرضى داخل مستشفيات وزارة الصحة إلا بقرار من الأطباء المختصين، لافتا إلى أن هذه الأدوية تستخدم في الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأكد «النادي» أهمية التطعيم بلقاح كورونا لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس وخفض معدلات الوفيات فيها كلما زاد معدل المواطنين الحاصلين على اللقاح.

الصحة تستعد لإطلاق بروتوكول خاص بالأطفال لمواجهة كورونا

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: «من المقرر أن تطلق اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بروتوكول علاج للأطفال المصابين بفيروس كورونا أو متحوراته»، لافتا إلى أنخ لا داعي للخوف أو القلق من متحور «دلتا بلس»، مشيرا إلى أنه سريع الانتشار ويجب على المواطنين العودة للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس مع الإسراع لحجز اللقاح لمساعدة الدولة في زيادة وتيرة عملية التطعيم.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعي والمداومة على غسل اليدين كإجراءات وتدابير صحية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على المنحنى الوبائي في مصر بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.