وزيرة الصحة لـ«سفير الكويت»: حريصون على توفير جرعات تنشيطية للمسافرين

بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعزيز سبل التعاون بين مصر والكويت في القطاع الصحي والتصدي لجائحة فيروس كورونا، مع سفير دولة الكويت بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، مساء أمس الإثنين، بديوان عام الوزارة.

وزيرة الصحة والسفير الكويتي يناقشان الضوابط الصحية للمسافرين بين مصر والكويت

وتناول الاجتماع بحسب بيان عن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، مناقشة الضوابط والاشتراطات الصحية ضد فيروس كورونا للمسافرين بين مصر والكويت، لتيسير حركة انتقال المواطنين بين البلدين.

مصر حريصة على توفير جرعات تنشيطية للمسافرين إلى مختلف الدول ومنها الكويت

وأضاف مجاهد، أنّ الوزيرة أكدت حرص مصر على توفير الجرعات التنشيطية للمسافرين إلى مختلف الدول ومنها الكويت، موضحة أنّ الفئات ذات الأولوية للحصول على تلك الجرعات، هم المسافرين لأغراض (العمل بالخارج، أو العلاج بالخارج، أو الدراسة بالخارج سواء تعليم جامعي أو ما بعد الجامعي).

ولفت مجاهد، إلى أنّ الوزيرة أطْلعت الجانب الكويتي على الشهادات المعتمدة لمتلقي اللقاحات لأغراض السفر، والتي يتم استخراجها من خلال مراكز اللقاحات التابعة لوزارة الصحة والسكان فقط، حيث أكدت الوزيرة أنّ الشهادات مؤمنة ويتم ربطها بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع ‏(QR Code)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وموقفه من تلقي اللقاح، وهو ما يتماشى مع إجراءات وضوابط دولة الكويت لتيسير الانتقال بين البلدان.

وزيرة الصحة تؤكد أهمية التضامن بين مصر والكويت في مواجهة الجائحة

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أهمية التضامن بين مصر والكويت في مواجهة الجائحة لحماية جميع المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف مجاهد، أنّ الاجتماع تطرق إلى تبادل المعلومات فيما يخص الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر والكويت، وإدارة الدولتين في مواجهة الجائحة للاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين، حيث استعرضت الوزيرة تجربة مصر في التصدي للفيروس، والتي استطاعات تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المصريين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد والتنمية، مؤكدة الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي في مصر والعاملين به، خاصة خلال مواجهة الجائحة.

وتابع مجاهد، أنّ الوزيرة أكدت أنّ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة والتي انطلقت عام 2018 تحت شعار «100 مليون صحة»، ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث استهدفت المبادرات جميع فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية، وقدّمت خدمات الفحص والعلاج بالمجان لملايين المواطنين بمختلف التخصصات الطبية.

وقال إنّ الوزيرة لفتت إلى موقف مصر من توفير لقاحات فيروس كورونا، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الشركات والجهات المصنعة للقاحات، إلى جانب الإنتاج القومي للقاح (سينوفاك - فاكسيرا)، مشيرة في هذا الصدد إلى تطعيم 350 ألف مواطن لأغراض السفر خلال الأسبوعين الماضيين، والسماح بتطعيم المسافرين الأقل من 18 عامًا لأغراض الدراسة أو العلاج بالخارج، لتسهيل تلقي العلاج وتعزيز إتاحة فرص التعلم.

وذكر مجاهد، أنّ الوزيرة أكدت حرص الدولة على تكثيف عملية تطعيم المواطنين والعاملين بالدواوين والمصالح الحكومية والعاملين بالمدارس وطلاب الجامعات، لتحقيق أكبر فرص حماية لأفراد المجتمع من الإصابة بالفيروس.

من جانبه، أكد السفير الكويتي لدى القاهرة، حرص بلاده على تيسير إجراءات الانتقال الآمن بين مصر والكويت، بما يخدم الصالح العام لمواطني الدولتين، مؤكدًا أنّ الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان المصرية، تتوافق مع الاشتراطات والضوابط الصحية بدولة الكويت، ما يعزز تبادل الرحلات الجوية بين مصر ودولة الكويت بداية من سبتمبر المقبل، لافتًا إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المجال الصحي.

سفير الكويت يشيد باهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الصحي.. ويثمّن جهود مصر في دعم ومساندة العديد من الدول في مواجهة الجائحة

وأشاد السفير الكويتي لدى القاهرة، بتجربة مصر في مواجهة الفيروس، وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس منذ بداية الأزمة، كما أشاد بالاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقطاع الصحي والتغلب على أي تحديات قد تواجهه، معربًا عن سعادته بما اطلع عليه من رؤية الدولة المصرية في تنفيذ الخطط الصحية، خاصة مبادرات الصحة العامة والقضاء على العديد من الأمراض المزمنة.

سفير الكويت يؤكد حرص بلاده على تيسير إجراءات الانتقال الآمن بين مصر والكويت بما يخدم الصالح العام للدولتين

كما أشاد بجهود مصر في دعم ومساندة مختلف الدول العربية والأفريقية الشقيقة وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الصديقة في مواجهة الجائحة، مثمّنًا الجهود المبذولة من جانب الدكتورة هالة زايد وحرصها على زيارة العديد من تلك الدول ميدانيًا، لتقديم سبل الدعم لهم في التصدي للجائحة.