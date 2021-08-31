«الصحة»: سنطعم العاملين بـ«التعليم» حتى الأجانب لمنع فرص العدوى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العاملين في قطاع التعليم والطلاب يصلون إلى 3 ملايين شخص وتم توفير 25% من اللقاحات المخصصة للجامعات مع تسليم 25% من اللقاحات الخميس المقبل وسيتم توفير جميع اللقاحات في أكتوبر المقبل قبل بداية العام الدراسي، وهذه الخطة تختلف عن خطة تطعيم العاملين في المؤسسات الحكومات والبنوك المختلفة حيث دعم البنك المركزي توفير اللقاحات للمواطنين.

ضرورة التوجه للحصول على التطعيم

وأوضح متحدث الصحة،خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، اليوم الأثنين، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة مهتمة بتطعيم كل من لهم علاقة بالتعليم في المدارس والجامعات من السائق والمدرس وجميع العاملين حتى لو كانوا أجانب من أجل حماية الطلاب في المدارس حتى لا يتم ترك ثغرة لتفتح باب الإصابة.

التطعيم فرصة نحمي بيها نفسنا

وتابع متحدث وزارة الصحة: «التطعيم فرصة نحمي بينا نفسنا وبيقلل من نسبة الإصابة وهو الحماية الوحيدة دلوقتي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولو انت مش خايف على نفسك فأنت بتحمي طفلك وزوجتك ووالدم ووالداتك تحت شعار احمي نفسك ومن حولك، متحور دلتا تم رصده في أثكر من 178 دولة حول العالم منهم 24 دولة في شرق المتوسط منهم مصر وظهر لأول مرة في يوليو سيدة تبلغ من العمر 35 عام ولم تدخل المستشفى ومشكلة دلتا في سرع الإنتشار وليس في حدة الإصابة أو خطورة الحالة المرضية وهو يصيب الفئات العمرية الأقل سنة ولا داعي للفزع، وأنت لو ملتزم بالإجراءات الاحترازية هتقلل من فرص الإصابة».

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي في نوفمبر 2019 وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية وسط مطالبات عالمية بضرورة الحصول على التطعيمات.