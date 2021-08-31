صاحب محل يطعن طليقته أثناء علاجها في المستشفى بالمنصورة

حاول صاحب محل أدوات صيد في محافظة الدقهلية إعادة طليقته إلى ذمته، وعندما رفضت ضربها، وجرى نقلها إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لم يتركها وذهب خلفها وأخرج سكين وطعنها بها في صدرها، إلا أن أطباء المستشفى تمكنوا من إنقاذ حياتها.

إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات في المنصورة

وأحال المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابية الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «محسن ص. م.»، 54 سنة صاحب محل أدوات صيد - ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، إلي محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل المجني عليها «رشا ا. س.» عمدا مع سبق الإصرار.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم أعد سلاحا أبيضا «سكينا»، وقصد المكان الذي أيقن بتواجد طليقته به لتلقي علاجها مما ألحقه بها من جراح، وما إن باتت في مرماه فأغمد نصل سلاحه بجسدها قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تمكن الأطباء من إنقاذها.

المجني عليها: ضربني وجاء خلفي المستشفى وطعنتي في صدري

وأكدت المجني عليها «رشا ت. س.»، 39 سنة، في أقوالها بالقضية رقم 10972 لسنة 2021 جنايات قسم اول والمقيدة برقم 199 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، أنها إثر خلاف سابق مع المتهم طليقها، ورغبته في إعادتها إليه، قصد مسكنها وتعدي عليها محدثا إصابتها وما إن قصدت المستشفى لتلقي العلاج فتتبع خط سيرها وأغمد السلاح الأبيض «سكين» بجسدها محدثا بها الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي وهرع الشهود لنجدتها .