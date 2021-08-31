تحذير طبي: القلق والتوتر يؤثر على المناعة ويسهل الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري في كلية الطب بجامعة نيويورك، إن الخوف والقلق والعصبية كلها عوامل تؤثر على الجهاز المناعي، ما يجعل صاحبها عرضة أكثر للإصابة بفيروس كورونا المستجد، محذرا من وجود موجه جديدة للفيروس خاصة متحور دلتا كورونا.

متحور دلتا كورونا

وأشار شوقي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن الاستهتار بخطورة الموجة الجديدة لإصابات فيروس كورونا المستجد ومتحور دلتا كورونا تعد من قبيل إلقاء الشخص بنفسه في التهلكة أو الانتحار.

وشدد الباحث في طب نيويورك على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الوباء أو الإصابة به، موضحا أن معدل الإصابة بمتحور دلتا كورونا والعدوى من خلاله أكبر من السلالة القديمة لفيروس كورونا بنسبة تتجاوز 1.5، أي أنه سريع العدوى مرة ونصف مقارنة بالسلالة القديمة لكورونا.

وأضاف أن أي شخص يصاب بأعراض البرد سواء كحة او رشح او احتقان أو سخونة لا يجب أن يتعامل مع هذه الأعراض باعتبارها أعراض برد عادية، ولكن يجب أن يقوم الشخص المصاب بعزل نفسه لمدة 10 أيام.

العزل والتباعد

وقال شوقي، إن هناك خطوات يجب اتباعها كالعزل وتحسين المناعة والحفاظ على التباعد وارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، مشددًا على أنه لا توجد فروق جوهرية بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ودلتا كورونا، لكن هناك أعراض أكثر شيوعًا، موضحا أن أعراض دلتا كورونا تشمل «الاحتقان والرشح والكحة والسخونية والصداع الشديد وفقدان التركيز وكثرة النعاس وصعوب في التنفس وفقدان الشم والتذوق والشعور بالترجيع والإسهال وألم في الجسم والعضلات».

كما أوضح شوقي، أن هذه الأعراض ستتحسن بالوقت لكنها تعد علامة على الإصابة بالفيروس، وعاود التحذير بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد مطالبا بوقف الحفلات الصيفية التي تقام في الساحل الشمالي وتشهد حضورا مكثفا قد يكون بؤرة لنشر العدوى والإصابة بالفيروس، كما كشف عن أن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا منذ نحو شهر.