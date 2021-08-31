هل توجد آثار جانبية للقاح كورونا؟.. طبيب يوضح

«هل توجد آثار جانبية للقاح كورونا؟».. سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من الراغبين في تلقي لقاح كورونا، الذي توفره وزارة الصحة والسكان للمواطنين مجانا، في أماكن مخصصة لتلقي اللقاح، حيث أثار الأمر قلق كثيرين من الأعراض الجانبية للقاح.

هل توجد آثار جانبية للقاح كورونا؟

الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية في مستشفى العزل بجامعة عين شمس، أجاب عن سؤال «هل توجد آثار جانبية للقاح كورونا؟»، موضحا أنّ جميع لقاحات كورونا لها بعض الآثار الجانبية، سواء بعد الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح، موضحا أنّ تلك الأعراض تتمثل في ألم أو احمرار في مكان الحقن، مع ارتفاع درجة الحرارة، شعور بالإرهاق، آلام في المفاصل والعضلات، مؤكدا: «هذه الأعراض تزول بعد يومين من تناول اللقاح».

وأضاف ثروت لـ«للوطن»، أنّ الأمر لا يستدعي العزل المنزلي عقب تناول اللقاح أو تجنب أخذ أي أدوية أو أطعمة معينة، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقب أخذ اللقاح، كما أنّ عملية التطعيم لا تستدعي تناول أي أدوية قبله كنوع من الحماية أو الوقاية من الآثار الجانبية للقاح، مطالبا المواطنين بعدم السير وراء الشائعات التي تضخّم الآثار الجانبية للقاح.

لقاح كورونا لم يعد رفاهية بل ضرورة لتجنب الإصابة

وأشار مدير وحدة الرعاية في مستشفى العزل بجامعة عين شمس، إلى أنّ متحور «دلتا بلس» ليس خطيرا، وتتمثل خطورته في أنّه سريع الانتشار، وعدد إصاباته كبيرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ تلقي لقاح كورونا لم يعد رفاهية، بل يجب أن يكون هناك وعي وتفاعل من قبل المواطنين في التسجيل وأخذ اللقاح المتاح في المراكز المخصصة من قبل وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.