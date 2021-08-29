خطوات حجز وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري من المصرف المتحد

فتح المصرف المتحد باب حجز وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري، ضمن البنوك المشاركة في المبادرة التي أعلنها البنك المركزي المصري قبل عدة أسابيع، بعد توجيهات رئاسية تستهدف دعم توفير السكن اللائق لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عاما.

وحصلت «الوطن» على شروط البنك، التي جرى توزيعها على فروعه الأخرى، متضمنة الشروط الواجب توافرها في المتقدم لـ حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري.

شروط حجز وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري

شملت اشتراطات المصرف المتحد، وفق منشور داخلي، ألا يتجاوز سعر العقار لفئة محدودي الدخل 350 ألف جنيه، وألا يقل راتب المتقدم لهذه الفئة عن 4501 جنيها للأعزب و6001 جنيها للأسرة.

ويتيح المصرف المتحد، بحسب المنشور مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% لمتوسطي الدخل والشرائح الأعلى دخلاً، غير المشمولين ضمن شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

واشترط المصرف المتحد، على المتقدمين للحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري بهدف حجز وحدة سكنية غير مسجلة، أن يتم إحضار العقد الابتدائي سند ملكية البائع، وشهادة تفيد بعدم وجود مخالفات أو شهادة بإتمام التصالح، مع كشف رسمي حديث من مأمورية الضرائب العقارية المختصة، يفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية على الوحدة، ومستندات الضمانة المطلوب تقريرها، وفقا للدراسة الائتمانية لكل حالة على حدة.

عدة مستندات مطلوبة للحصول على قرض المبادرة

وحدد المصرف المتحد، من أجل حجز وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري، شريطة أن تكون الوحدة مسجلة، وأن يتم تقديم العقد المسجل سند ملكية البائع، وشهادة تصرفات عقارية ضد ولصالح البائع من تاريخ التملك وحتى تاريخه، كشف رسمي من مأمورية الضرائب العقارية عن سنة الجرد، يفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية على الوحدة أو عدم تكليفها.

شملت المستندات المطلوبة لـ حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري أيضا، إحضار شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة بإتمام التصالح، وما يفيد بترخيص البناء، وأي مستندات أخرى يطلبها القطاع القانوني، وفقا لكل حالة على حدة.