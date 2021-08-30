«المشروع الأضخم».. تفاصيل طرح وحدات سكنية داخل عدة مدن جديدة قريبا

«الطرح الأضخم».. هكذا وصفت وزارة الإسكان والمرافق، الوحدات السكنية التى ستطرحها قريبا في العديد من المدن الجديدة، حيث تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح عدد ضخم من الوحدات السكنية، بمختلف المشروعات السكنية، بالمدن الجديدة، تزامنا مع جهود الوزارة حول توفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم طرح الوحدات السكنية، ضمن الطرح الأضخم لوزارة الإسكان والمرافق، جاهزة للتسليم، وسيطبق على معظمها مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التى أعلن عنها البنك المركزي رسميا خلال الفترة الماضية، بفائدة 3% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل الطرح الأضخم لوزارة الإسكان والمرافق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما صدر عن الوزارة في بيان صحفي سابق.

أماكن الطرح الأضخم لوحدات «الإسكان»

1- طرح وحدات بمشروع «سكن مصر»، في 12 مدينة جديدة، هي: «أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر (غرب أسيوط)»، ووحدات بمشروع «دار مصر»، في 8 مدن جديدة هي :«15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة».

2- طرح وحدات بمشروع «JANNA»، في 8 مدن جديدة، هي: «6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة».

3- طرح وحدات بمشروع «الإسكان المتميز»، بمدن «رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة».

4- طرح وحدات بمشروع «الإسكان ذي الطابع الساحلي»، بمدينة المنصورة الجديدة.

5- طرح وحدات بمشروع أرض مطار إمبابة.

6- طرح وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، في أكثر من مدينة جديدة.