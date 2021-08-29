رئيس الجامعة المصرية اليابانية: التنافس يؤدي لوجود حالة تعليمية جيدة

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن وجود حالة تنافسية بين النظم التعليمية المختلفة سيؤدى إلى وجود عملية تعليمية جامعية جيدة، لافتا إلى أنه ومع التوسع في رقعه منظومة التعليم العالي حتى يكون أمام الدراسين خيارات كثيرة ومختلفة دراسيا، «ده كله بيخلي البنية التحتية التعليمية تتصلح للأحسن، وإحنا مؤيدين جدا لفكرة التوسع بأنظمة التعليم المختلفة».

الجوهري: الوزارة تتابع أداء مختلف الجامعات

وأضاف «الجوهري»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن منظم العملية التعليمية وهي وزارة التعليم العالي تتابع الأداء الخاص بكل الجامعات الموجودة في مصر بشكل دائم ودوري، سواء أكانت تلك الجامعات حكومية أو أهلية أو خاصة.

الجوهري: «الجامعة ليها 13 شريك من كبريات الجامعات اليابانية»

وأوضح أن الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة حكومية 100%، حيث تم بناؤها بعد توقيع عقد شراكة مع الحكومة اليابانية، حتى تطور الأمر لتدخل الشراكة في التعليم ما قبل الجامعي، وحاليا يتم التباحث في عقد شراكات مع التعليم الفني، «هي شراكة كاملة، بمعنى أنه لو رئيس الجامعة مصري فيجب أن يكون نائبه ياباني، ونصفه أعضاء هيئة التدريس يابانيين والنصف الآخر مصريين، والجامعة ليها 13 شريك من كبريات الجامعات اليابانية».

وأشار إلى أن الشراكة الحالية يتم ترجمتها في الإشراف على الدراسات العليا والتدريس، والجامعة بدأت بطريقة مختلفة وذلك باستقطاب الدراسات العليا، «لو عايزين مؤسات مهتمة بالدراسات العليا يبقى لازم نبدأ بالدراسات العليا ثم ننتقل للحاصلين على البكالريوس».

وتابع: «الأساتذة اللي عندنا بيتم اختيارهم بمعيار الكفاءة، وكان عندنا تأخر ملحوظ في النشر العلمي وبراءات الاختراعات، وكذا الربط مع الصناعة، والجانب الياباني بيقدم 100 أستاذ زائر بالجامعة، كما ويقدم أجهزة للبحث العلمي».

وواصل: «إحنا بنتوسع في البرامج الدراسية التي تخدم سوق العمل مستقبلا مع التركيز على التصنيع، ونقدر نقول إن الجامعة المصرية اليابانية هي نموذج للجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».