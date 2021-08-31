لحظة إنقاذ طفل صعقه ماس كهربائي في عمود إنارة بالشرقية (فيديو)

«طفل مصعوق وملقى إلى جوار عمود كهرباء».. مشهد مرعب عاشه أهالي قرية المنير في مركز مشتول السوق بالشرقية، رصدته كاميرات المراقبة لأحد المحلات، وتداوله رواد السوشيال ميديا.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لطفل يدعى «رضا»، لحظة صعقه إثر لمس عمود كهربائي وتجمده في مكانه، وهو ما لاحظه المارة سريعا وحاولوا إنقاذه.

وخرج من الفيديو المصور عن إحدى كاميرات المراقبة، صوت الرجل الذي هرع لإنقاذ الطفل وهو يردد: «مفكرتش».

ويرصد المقطع لحظة صعق الطفل بالكهرباء، حيث توقف «توك توك» كان يمر إلى جوار الطفل، ثم أسرعت امرأة للاستعانة بكرسي خشبي وفي نفس اللحظة أسرع رجل ليمسك بالطفل ليحمله ويبعده عن العامود؛ لإنعاشه.

كواليس إنقاذ الطفل

«محمد إبراهيم عيد»، يقول لـ«الوطن» كنت في مكان الحادث ولم أشعر بنفسي إلا وأنا بركض لإنقاذ الطفل دون تفكير، مضيفًا «مفكرتش، ومختش قرار أعمل إيه».

ويتابع: «كأن مخى كان عطلان وتدخلت بكل قوتى حتى لا تجمدني الكهرباء، لكن الغريب لم يكن في جسد الطفل ماس كهربائي ولم أشعر بأي كهرباء حين انتشلته».

الطفل فقد الوعي وممرضة تدخلت لإنقاذه

ويضيف «محمد»: أنه من حكمة ربنا، مرت ممرضة بالصدفة، تدعى «هاجر أسامة»، لحظة إنقاذ الطفل، والتي بدورها أجرت الإسعافات الأولية له بصدمات القلب ما ساعده على تخطي الأزمة.

وأشار الشاب الذي أنقذ الطفل، إلى أنه قبل أيام لاحظ الأهالي وجود ماس كهربائي في العمود الذي صعق الطفل، مضيفًا «أي حد يلمسه كان بيشعر بوخز بسيط»، مؤكدًا أنه تم إبلاغ شركة الكهرباء لإصلاحه والتي استجابت على الفور.