«الصحة» توضح الآثار الجانبية للقاح كورونا في مصر: «ما تخافوش»

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الآثار الجانبية للقاح كورونا فى مصر تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وحكة واحمرار موضع التطعيم أو تكسير في العظام وتنميل، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين ولا داعي للذهاب إلى الطبيب أو التخوف وهذه الأعراض طبيعية لأي لقاح يدخل الجسم رد فعل طبيعي للجسم.

الآثار الجانبية للقاح كورونا في مصر

وطمأن «عبدالفتاح» المواطنين بشأن جميع اللقاحات، وأكد أن جميعها فعالة وآمنة ومجانية وعلى المواطنين سرعة حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمواجهة أي موجة مرتقبة للفيروس والحماية من تحورات الفيروس، ودعا المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لأنه اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.

موانع تطعيم لقاح كورونا

واستعرض رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي موانع التطعيم وقال أي شخص مصاب بالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة يتم تأجيل التطعيم له، والأطفال حتى سن الـ18 عاما وكذلك السيدات الحوامل والمرضعات، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التسجيل لأانهم أكثر الفئات عرضة للغصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية لقلة مناعتهم.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغ معدل الشفاء إلى 82%، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين.

وأكدت الوزارة أنها تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لمتابعة الفيروس لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.