 استشارى صدر: الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يصيب بالفطر الأسود  

أكد الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن، استشاري الأمراض الصدرية، أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية والكورتيزون يصيب بالفطر الأسود، قائلا: «إن المضادات الحيوية تؤدى لتقليل المناعة في جسم الإنسان وتصيب احيانا بالجلطات الدموية المختلفة».

المضادات الحيوية والحمى تؤدى للإصابة بالفطر الأسود

وأضاف عصام المغازي فى تصريح لـ«الوطن»، «أنه يجب على المريض أن يستشير الطبيب المختص قبل تناول أي مضادات حيوية، لأن بعض الحالات المرضية لا تحتاج إلى استخدام المضاد الحيوية حسب جهاز المناعة وبعض الأجسام لا تقبل المضادات الحيوية مما يؤدى للإصابة بالفطر الأسود».

وأشار المغازي، إلى أن هناك بعض الأمراض الأخرى تصيب بالفطر الأسود حسب مناعة الانسان مثل «الحمى والعسال وضيق التنفس»، مؤكدا أنه لا يجب تكرار استخدام المضادات الحيوية إلا بعد تشخيص الحالة من قبل الطبيب، موضحا أن هناك بعض البدائل التى يمكن أن يستخدمها المريض أو الذين يعانون من نقص فى المناعة مثل الوجبات الصحية وبعض الفواكه «البرتقال والجوافه» الغنية بفيتامين سي أو فتيامين بي.

«دلتا بلس» يسبب الفطر الأسود كلما زادت جرعات المضاد الحيوى

وأوضح رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن، أن الإصابة بفيروس كورونا أو متحور «دلتا بلس» تضعف جهاز المناعة وتستوجب استخدام بعض أنواع المضادات الحيوية، ولكن الاستخدام المفرط للمضاد الحيوي مع الإصابة بمتحور «دلتا بلس» يزيد من احتمالات الإصابة بالفطر الأسود.

وأردف: أن جميع اللقاحات آمنة وتقلل من الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا ولا تؤدى للإصابة بالفطر الأسود والهدف منها أجسام مضادة لفيروس كورونا، مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل لأخذ اللقاح الذى توفره الدولة بشكل يومي ومجانى، بالإضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وتقليل أعداد الحضور فى الحفلات.