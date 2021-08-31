أقوى 10 تطبيقات مالية في الشرق الأوسط.. مصر تستحوذ على 4 منها

شهدت الخدمات المالية، تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث أحدثت التكنولوجيا المالية نقلة في عالم المدفوعات النقدية، من خلال استخدام التطبيقات وبوابات الدفع الإلكتروني المتعددة.

وترصد «الوطن» أقوى 10 تطبيقات تكتولوجيا مالية بالشرق الأوسط 2021، وفقًا لبيانات «فوربس».

myFawry

مالك التطبيق: Fawry for banking and payment technology servcies

المقر: مصر

تاريخ التأسيس: 2019

يتيح تطبيق «myFawry» للمستخدمين دفع الفواتير الخاصة بهم، وإعادة شحن هواتفهم المحمولة، وحجز تذاكر الحافلات، وتتبع إنفاقهم وغيرها من الخدمات، وفي عام 2020 تخطى عدد تنزيلات التطبيق أكثر من 1.6 مليون مرة.

وتم إدراج شركة «فوري» للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع في البورصة المصرية عام 2019، بقيمة سوقية تجاوزت 1.9 مليار دولار، وفقًا لإغلاق 5 أغسطس 2021.

وفي يونيو 2021، بلغ عدد تنزيلات التطبيق 3.5 مليون مرة ومعاملات تقدر بحوالي 105 مليون دولار سنويًا.

Al Mulla Exchange

تاريخ التأسيس: 2018

مالك التطبيق: Al Mulla Exchange

المقر: الكويت

يتيح التطبيق التحويلات الأول في الكويت للعملاء، إمكانية تحويل أموالهم محليًا وخارجيًا.

ويتوفر التطبيق بـ7 لغات عبر «App Store» و«Google Play» و«Huawei App Gallery».

يشار إلى أن «الملا» للصيرفة هي إحدى شركات مجموعة الملا أحد أكبر الشركات العائلية في الكويت.

myFatoorah

تاريخ التأسيس: 2016

مالك التطبيق: MyFatoorah company

المقر: الكويت

تم إطلاق تطبيق «MyFatoorah» لأول مرة في الكويت، ثم توسع بعد ذلك في عدة دول عربية من ضمنها عمان والسعودية وقطر والبحرين والإمارات ومصر.

وحتى يوليو 2021، نفذ التطبيق معاملات تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار وسجل 160 ألف عملية تنزيل ولديه نحو 40 ألف مستخدم نشط.

valU

تاريخ التأسيس: 2017

مالك التطبيق: EFG Hermes Holding

المقر: مصر

يتيح تطبيق «valU» للمستخدمين التسوق عبر أكثر من 3500 متجر ومقدم خدمة و250 موقع إلكتروني في مصر، بما في ذلك «Ikea» و«Souq» و«Azadea» و«MAF»، مع خطط دفع مرنة من 6 إلى 60 شهرًا. نفذ التطبيق الذي تم إطلاقه عام 2017 ما يقارب 196 ألف معاملة بقيمة 60 مليون دولار في السنة المالية 2020.

وحتى أغسطس 2021، تم تنزيل التطبيق أكثر من 655 ألف مرة.

MoneyFellows

تاريخ التأسيس: 2017

مالك التطبيق: MoneyFellows Holding company

المقر: مصر

يتيح تطبيق «MoneyFellows» للمستخدمين الوصول إلى أهداف الادخار والائتمان الخاصة بهم من خلال رقمنة نموذج «ROSCA» المعروف باسم «الجمعية» في العالم العربي.

وأسس أحمد وادي التطبيق في مصر في أوائل عام 2017، وساهم في إبرام عمليات بقيمة 53 مليون دولار في عام 2020، وجذبت الشركة تمويلات بأكثر من 5 ملايين دولار منها 4 ملايين دولار خلال العام الماضي فقط.

واحتلت الشركة المرتبة 48 في قائمة فوربس الشرق الأوسط كأكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط لعام 2020.

وحتى أغسطس 2021 بلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 173 ألف مستخدم نشط، وتم تنزيله أكثر من 1.6 مليون مرة.

eFAWATEERcom

تاريخ التأسيس: 2011

مالك التطبيق: MadfooatCom for Electronic Payments

المقر: الأردن

تم تأسيس التطبيق بالشراكة مع البنك المركزي الأردني، وتديره الشركة الأردنية «MadfooatCom» للمدفوعات الإلكترونية، التي احتلت المرتبة 35 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لقائمة «أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط»، في عام 2020 بعد جمع 7.8 مليون دولار من خلال جولات تمويلية.

ويتيح التطبيق للعملاء دفع أكثر من 250 نوعًا من الفواتير إلكترونيًا، حيث أنه في عام 2020، نفذت أكثر من 50 مليون فاتورة بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار، ولدى الشركة أكثر من 381 ألف مستخدم نشط.

tabby

تاريخ التأسيس: 2019

مالك التطبيق: tabby

المقر: الإمارات

يتيح تطبيق «tabby» تقديم مدفوعات مرنة لعملاء أكثر من 2000 علامة تجارية وشركة، كما تمكنت الشركة من جمع تمويلات تزيد قيمتها على 130 مليون دولار من المستثمرين حتى الآن، منها 50 مليون دولار تمويل في صورة ديون من شركة «Partners for Growth» ومقرها كاليفورنيا.

وأطلق التطبيق ميزة «tabby Cashback» في أبريل 2021، والتي تمكّن المتسوقين من استرداد ما يصل إلى 20% نقدًا عند إجراء عملية شراء من أحد شركائه.

Aman

تاريخ التأسيس: 2017

مالك التطبيق: Raya Holding for Financial Investments

المقر: مصر

يقدم تطبيق أمان «Aman» خدمات مالية للتجار المصريين، مع التركيز على غير المتعاملين مع البنوك، يتيح التطبيق للمستخدمين سداد فواتير الهاتف المحمول، ودفع فواتير الخدمات، وإعادة شحن المحفظة الإلكترونية من بين العديد من الخدمات الأخرى.

نفذ التطبيق معاملات بقيمة 60.2 مليون دولار في عام 2020، وتم تنزيله أكثر من 154 ألف مرة.

LuLu Money

تاريخ التأسيس: 2017

مالك التطبيق: LuLu International Exchange

المقر: الإمارات

قدم التطبيق مؤخرًا خدمة المحفظة الإلكترونية للوافدين من الفلبين، كما أنه يتيح بطاقات الراتب «WPS» ضمن خيارات دفع للتحويلات أطلقت الشركة بطاقة إدارة كشوف المرتبات «My Pay My Card»، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، حيث يمكن للعملاء إجراء المعاملات دون الحاجة إلى حساب مصرفي.

وبلغ عدد تنزيلات تطبيق «LuLu Money» أكثر من 890 ألف مرة، كما عالج 825 ألف معاملة في عام 2020 بقيمة 730 مليون دولار.

CASHU e-Wallet

تاريخ التأسيس: 2002

مالك التطبيق: KASABEE Holding Ltd

المقر: الإمارات

تقدم «CASHU» خدمات متعددة منها بطاقة ماستركارد الافتراضية، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت من خلال خدمة «CASHU Bazaar» إضافة إلى تداول العملات المشفرة.

وأبرمت «CASHU» شراكة مع مؤسسات عديدة في السعودية ومصر والكويت مثل ماستركارد وبنك البلاد وسداد و«Cameo».