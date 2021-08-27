القابضة للمياه: تفعيل 3050 منفذ «فوري» لشحن عداد المياه مسبق الدفع بأسيوط

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، 3050 منفذا فوريا لشحن عداد المياه مسبق الدفع بأسيوط، الذي جرى تنفيذه خلال ثلاثة أشهر، بدأت في شهر سبتمبر حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2020، حيث نُفذ ذلك على نطاق المحافظة بجميع مراكزها، تيسيرا على المواطنين.

وأوضح عبد الغفار في بيان قبل قليل، أن الشركة بادرت بتنفيذ 9 مراكز ثابته لخدمة العملاء فى الأماكن التالية (مركز ديروط، صدفا، القوصية، منفلوط، مركز الخدمات الرئيسي، ساحل سليم، أبو تيج، الغنايم والخارجة بالوادى الجديد) بالإضافة إلى سيارتين متنقلتين لخدمة العملاء حول المراكز.

المبادرات القومية المقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشارعبدالغفار، إلى أن المراكز الثابتة لخدمة العملاء، تأتي فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع المبادرات القومية المقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ منافذ الشحن بنطاق المحافظة بجميع مراكزها تيسيرا على المواطنين

وأوضح عبد الغفار أن استخدام فوري لشحن عداد المياه مسبق الدفع، يعد أسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلي، وذلك تيسيرا على المواطنين.

تغيير 50 ألف عداد مياه عاطل بأخر سليم على مستوى الشركة

وأكد عبد الغفار، أنه جرى تغيير عدد 50 ألف عداد مياه عاطل بآخر سليم على مستوى الشركة، والجدير بالذكر أن الشركة تسعى دائما للارتقاء بالمستوى الخدمي للعملاء، وتبذل قصارى جهدها، لتوفير أكبر عدد من العدادات مسبقة الدفع، التي تساعد المواطن فى متابعة استهلاكه.

وشدد على أن منظومة جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة بقرار رقم 458 من وزارة الصحة لعام 2007، تأتى على رأس الأهداف الاستراتيجية للشركة، حيث أنه يتم مراقبة الجودة من خلال نتائج تحاليل معامل المحطات والمعامل المركزية والرقمية والمعامل المتنقلة والاستجابة الفورية شكاوى العملاء فيما يتعلق بجودة المياه، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.