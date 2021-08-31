«العناني» يتابع نقل القطع الأثرية وكنوز توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير

عقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف، للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع.

وناقش العناني خلال الاجتماع آخر مستجدات أعمال نقل القطع الثقيلة إلى المتحف، ومن المقرر نقل 6 تماثيل للملك سنوسرت الأول ومائدة قرابين للملك منتوحتب الثاني من المتحف المصري بالتحرير خلال الأيام القليلة القادمة، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال وضع كنوز الملك توت عنخ آمون داخل فتارين العرض الخاصة بها، وحتي الآن انتهت فرق العمل من عرض عدد من مقتنيات كنوز الملك الشاب داخل 75 فاترينة من أصل 107 فاترينة.

وأكد الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال، كما حرص وزير السياحة على عقد لقاءًا موسعًا مع الأثريين والمرممين والعاملين بالمتحف لشكرهم على الجهد المبذول للانتهاء من جميع الأعمال و تقديم الدعم لهم، مثمنا دقة أدائهم في جميع الأعمال بالمتحف وخاصة المتعلقة بنقل القطع الأثرية وترميمها وعملية نقل مركب خوفو الأولى من متحفها بمنطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف.

كما حثهم الوزير على الاستمرار بالعمل بنفس روح الحماس والإخلاص والتفاني للانتهاء من هذا الصرح الضخم و الذي يعد واحدا من أكبر المشروعات الثقافية على مستوى العالم.