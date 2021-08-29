وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش بالأقصر «صور»

اختتم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، زيارته لمحافظة الأقصر بتفقد طريق الكباش ومعبد الأقصر، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطويره وتجهيزه، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين به، تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ومحمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا.

الوزير يوجه بضرورة تحديث نظام الإضاءة بالطريق

وخلال الجولة وجَّه وزير السياحة والآثار بضرورة تحديث نظام الإضاءة بالطريق وتدعيم مسار الزيارة باللوحات الإرشادية والتعريفية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الطريق الأثري وتاريخه وأعمال الحفائر به، مع الاستمرار في أعمال الترميم والحفائر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على طول الطريق لإتاحته لجميع الزائرين من المصريين والسائحين، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

جدير بالذكر أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تنفذها الدولة حاليًا، ويهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت، وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.