7 أسئلة لمساعدة الراغبين في التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة 2021

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجي الشهادات المصرية، فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة، وتقديم الدعم الفني الذي ييسر لهم عملية التنسيق.

موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة

وقال الدكتور محمد حلمي الغرّ، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنّ تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد يبدأ اليوم الثلاثاء في الخامسة مساءً، وتستمر المرحلة حتى مساء الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 في الخامسة مساءً، وتعلن النتائج ظهر الخميس 9 سبتمبر.

من جانبه، أشار الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنّ هذا النظام يطبق في المرحلة الأولى على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بينما يطبق في المرحلة الثانية على الطلاب الحاصلين على (الثانوية العامة، مدارس النيل، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.

الجامعات الخاصة تشارك في نظام التنسيق الإلكتروني الموحد

وتشارك الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني الموحد، وتشمل القائمة الجامعات الآتية: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء العريش، وسيناء القنطرة، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

ويستطيع الطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة، من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

ويتم تنسيق الجامعات الخاصة من خلال عدة مراحل، الأولى تبدأ مساء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس الجاري، والثانية تبدأ عقب إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة، والثالثة، فيتم القبول عن طريق الجامعات الخاصة على أي أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

وفيما يخص خطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، فيُسمح للطلاب الناجحين بالدخول على منصة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويسجل الطالب البيانات المطلوبة على مسؤوليته الخاصة.

وحين تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويبدأ النظام آليًّا توزيع الطلاب على الكليات، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول، محددا بها اسم الكلية التي جرى توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وأكد محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة، أنّه يجب على الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وحال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة لا يحق له التقدم لأي جامعة أخرى.

وأضافت وزارة التعليم العالي بعض الأسئلة بإجاباتها، لتجيب للطلبة الجدد عن تساؤلاتهم وإزالة الغموض عما قد يسبب اللبس للطالب، كما يلي:

ما مزايا نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟

يستهدف نظام التنسيق الإلكتروني الموحد بالجامعات الخاصة، تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة.

ما الشهادات التي يطبق عليها نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟

· يطبق النظام في المرحلة الأولى على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

· يطبق النظام في المرحلة الثانية على الطلاب الحاصلين على (الثانوية العامة، مدارس النيل، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية).

· يطبق النظام في المرحلة الثالثة على الشهادات المصرية.

ما نظام تنسيق خريجي الشهادات المصرية بالجامعات الخاصة؟

· يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم، وترتيب رغباتهم فقط.

ما الجامعات الخاصة المشاركة في التنسيق الإلكتروني؟

· يصل عدد الجامعات الخاصة المشاركة في التنسيق الإلكتروني إلى 26 جامعة، وتشمل:

· مصر الدولية.

· الألمانية بالقاهرة.

· أكتوبر للعلوم الحديثة.

· الأهرام الكندية.

· مصر للعلوم والتكنولوجيا.

· المستقبل.

· المصرية الروسية.

· 6 أكتوبر.

· النهضة.

· الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

· الفرنسية فى مصر.

· البريطانية في مصر.

· سيناء - القنطرة.

· النيل.

· فاروس.

· المصرية للتعلم الإلكتروني.

· هليوبوليس.

· بدر.

· دراية.

· الجيزة الجديدة.

· الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

· حورس.

· المصرية الصينية.

· سفنكس.

· ميريت.

· السلام.

كيف يتعرف الطالب على التخصصات المختلفة المتاحة بالجامعات الخاصة؟

يدخل الطالب إلى المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة المختلفة؛ للتعرف على ما يلي:

التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها.

الرسوم الدراسية وطريقة سدادها لكل كلية أو برنامج.

نظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

ما مراحل التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟

المرحلة الأولى:

· تبدأ المرحلة الأولى مساء الثلاثاء 31 أغسطس.

المرحلة الثانية:

· تبدأ عقب إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة.

المرحلة الثالثة:

· القبول عن طريق الجامعات الخاصة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

ما خطوات التقديم على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؟

· يُسمح للطلاب الناجحين بالدخول على منصة التنسيق الإلكتروني cpnu-admission.edu.eg ويسجل الطالب البيانات المطلوبة على مسؤوليته الخاصة.

· حين تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة.

· يظل النظام مفتوحًا طوال المدة المحددة لتنسيق المرحلة، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة، يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات.

· تظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محددا بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.