«المالكي»: إصابة 8 مدنيين إثر اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، اليوم، بأنه جرى إحباط محاولتين لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح أمس، من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وأوضح المالكي، أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار، ووقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار، بينهم حالة حرجة، وثلاث حالات متوسطة، وأربع حالات خفيفة. كما نتج عن ذلك تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز 320، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ذلك يؤكد نهج المليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد الأعيان المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

التحالف: الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة «جريمة حرب»

وقال التحالف إنّ «الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب». وقالت قناة «الإخبارية» الحكومية صباح الثلاثاء إنّ «شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات».

مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف مطار أبها الدولي

وأعربت مصر، اليوم، عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مجددًا، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين الأبرياء وتضرر طائرة مدنية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارحية: «تُجدّد مصر، حكومةً وشعباً، التأكيد على موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد، وكذا دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة».