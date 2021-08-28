تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب السعودية

واصل الحوثيون، هجماتهم الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وتحديدا المنطقة الجنوبية، باستخدام طائرات مسيرة مفخخة «درون»، وصواريخ باليستية، في خرق واضح للقانون الدولي، فيما واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الممملكة العربية السعودية ودفاعات الجيش السعودي، في التصدي لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال «التحالف العربي»، إن الدفاعات السعودية، اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط الواقعة في جنوبي السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف «التحالف العربي»، أن طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط، مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان «التحالف العربي»، أعلن فجر أمس الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون، باتجاه خميس مشيط.

مقتل شخص واحد في تفجير عبوة ناسفة قرب مسجد في محافظة الضالع وسط اليمن

وفي سياق آخر، قتل شخص واحد وأُصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، في تفجير بعبوة ناسفة، وقع قرب مسجد في محافظة الضالع الواقعة وسط اليمن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة اليمنية، للوكالة الروسية، إن عبوة ناسفة كانت مزروعةً في إحدى السيارات انفجرت بالتزامن مع خروج المصلين من مسجد الساحة في منطقة الجليلة بمدينة الضالع، بعد أدائهم صلاة العشاء.

وأضاف المصدر المحلي، أن التفجير استهدف قيادياً سلفياً أثناء خروجه من المسجد بعد محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء، مشيرا إلى أن العبوة الناسفة أوقعت قتيلاً من المصلين وأصابت 3 آخرين حالة أحدهم حرجة.