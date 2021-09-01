سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 1-9-2021

أسعار الذهب من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وسط انتظار المستثمرين ورجال الأعمال لما ستسفر عنه تداولات اليوم، وضبابية المشهد وتذبذب سعر الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في البورصات العالمية الذي تأرجح بين ارتفاع وانخفاض دون أسباب واضحة أو مؤشرات، تساعد على معرفة اتجاه أسهم المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 901 و903 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 788 و790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6304 إلى 6320 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، نحو 916.97 جنيه، و58.39 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 802.37 جنيه، و51.09 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 687.74 جنيه، 43.79 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور واصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ الذهب ارتفع خلال الأسبوع الماضي، نحو 22 جنيهًا، واستقر خلال يومي السبت والأحد، بسبب إجازة البورصة العالمية، وسط حالة من الترقب مع بداية أسبوع عمل أسواق المال.