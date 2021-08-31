«تراجع 2 جنيه».. أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

سجّلت أسعار الذهب، في بداية التعاملات اليومية، لليوم الثلاثاء 31 أغسطس، تراجعا بقيمة جنيهين، وذلك عقب استقرارا دام ليومين.

وجاءت أسعار الذهب في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، بنحو:

- سجل عيار 24 نحو 903 مقابل 905 جنيها يوم أمس.

- سجل عيار 21 نحو 790 جنيهًا.

- سجل عيار 18 نحو 677 جنيهًا.

- الجنيه الذهب سجل سعر 6 آلاف و320 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم

- سجل سعر الأوقية 1.817.66 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، إذ بيع عيار 24 بسعر 58.43 دولار بالمقارنة بأمس الاثنين، بينما سجل عيار 22 نحو 53.56 دولار، فيما بلغ عيار 21 نحو 51.13 دولار، وبيع عيار 18 بـ43.782 دولار.

تحركات الذهب عالميا

وصعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 اغسطس عالميا بشكل طفيف بالمقارنة بأمس.

تحركات الذهب محليا:

وتراجع الذهب محليا بشكل طفيف اليوم الثلاثاء 31 اغسطس مدعوما بارتفاع الدولار، بحسب واصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

وقال رئيس الشعبة العامة لـ«الوطن»: إن معدن الذهب تراجع عالميا أمس بنسبة 0.3% لتصل الأوقية إلى 1811.13 دولار، ليأتى ذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 4 أغسطس، فيما ارتفع مؤشر الدولار لتصل النسبة لـ0.1% بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا في أعقاب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لجاكسون الأسبوع الماضي.

وأشار واصف إلى أن الفضة تراجعت بنسبة 0.3%، لتصل إلى 23.92 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 % إلى 1004.87 دولار، وزاد البلاديوم 2.2% إلى 2472.18 دولار.