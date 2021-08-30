سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 30-8-2021

بسبب إجازة البورصة العالمية الأسبوعية يومي السبت والأحد، استقرت أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه تداولات اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس في أسواق المال العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ويعرض موقع جريدة «الوطن»، في التقرير التالي متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6320 إلى 6336 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس، نحو 917.66 جنيه، و58.45 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 802.97 جنيه، و51.15 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 688.26 جنيه، 43.84 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور واصفي واصف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنَّ الذهب ارتفع خلال الأسبوع الماضي نحو 22 جنيهًا، واستقر خلال اليومين الحاليين بسبب إجازة البورصة العالمية، موضحًا أنَّ هناك حالة من الترقب مع بداية أسبوع عمل أسواق المال.