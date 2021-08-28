رابط نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني فى محافظة القاهرة، عن رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس، مؤكدة أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية عقدت ورقيا ًفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021 على موقع المديرية

وأضافت المديرية، أن رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021، يتيح للطلاب النتيجة بالدرجات كاملة التي حصلوا عليها، موضحة أن أعمال تصحيح الامتحانات تمت بشكل منتظم يومياً عقب الانتهاء من عقد كل امتحان، وأن المحافظ، اللواء خالد عبدالعال، اعتمد النتيجة رسمياً وتم تحميلها على موقع المديرية الرسمي.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021 بالدرجات

وتابعت: أن رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021، يتيح للطلاب نتيجتهم كاملة، مشددة على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة حتى يتثنى لهم الحصول على النتيجة، وأن امتحانات الدور الثاني عقدت بنفس الدرجات كاملة للطلاب المصابين بفيروس كورونا الذين اعتذروا عن امتحانات الدور الأول.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021 عقدت ورقياً

وأوضحت: أن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021، تم إعلانها رسمياً عقب اعتمادها من محافظ القاهرة، مؤكدة أنه سيتم إعلان النتيجة في المدارس خلال ساعات، وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم تشمل أي أسئلة معقدة خارج المقرر الدراسي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021، جاءت مرضية لجميع الطلاب، مشيرة إلى أنه جارى الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، من خلال تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، موضحة أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة 2021، وضعت وفق المواصفات التي قررها المركز القومي للامتحانات والتقومي التربوي، حيث أشاد الطلاب بمستوى الامتحانات.