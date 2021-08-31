بلاغ للنائب العام بسبب منشور «مازلت على قيد الحياة».. منسوب للفنان أسامة عباس

قدم المحامي شعبان سعيد بصفته موكلًا عن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بلاغًا، للنائب العام ضد مؤسس حساب وهمى على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يحمل اسم الفنان أسامة عباس، وقام بنشر صورته ودون عليها جملة أنه «مازال على قيد الحياة ويريد التمثيل مرة أخرى».

وذكر البلاغ أن الفنان أسامة عباس لا يمتلك أى حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن «عباس» أعرب عن استيائه من المنشور، مؤكدًا أنه ليس له أى صلة بتلك المنشورات التي يتداولها رواد السوشيال ميديا.

وأضاف المحامي، في بلاغه للنائب العام، أن نقابة المهن التمثيلية أعربت عن استيائها أيضًا من ذلك المنشور المتداول حول الفنان أسامة عباس، معربة عن بالغ تقديرها له لكونه صاحب مشوار طويل في الفن، محذرة من التطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتجريح.

وأضاف «سعيد»، في بلاغه أن المنشور الذي تم تداوله، كان يهدف إلى جمع المكاسب المادية من وراء القراءات وزيادة المتابعة، على حساب سمعة وكرامة الفنان أسامة عباس.

وذكر البلاغ أن الفنان أسامة عباس تعرض لأضرار مادية ومعنوية بالغة جراء تداول هذا المنشور، لافتًا إلى أن ذلك يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

والتمس المحامي في بلاغه للنائب العام سرعة التحقيق وضبط المتهم، وتقديمه أمام المحاكمة الجنائية.