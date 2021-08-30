أسامة عباس.. تريند محركات البحث ومواقع التواصل بعد تداول حساب مزيف

تصدر اسم الفنان أسامة عباس، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن تداول البعض حساب مزيف له، يحمل تصريحات يطلب فيها العمل من جديد في الدراما، بعد أن اعتزله المنتجين، الأمر الذي خلق نوعا من الإثارة، جعل اسم الفنان الكبير مطلبا على محركات البحث «جوجل»، لتداول معلومات عنه.

النقابة تساند أسامة عباس في أزمة الحساب المزيف

ورغم نفي أسامة عباس هذا المنشور، في تصريحات لـ«الوطن»، أكد فيها أنه الذي ابتعد عن التمثيل، لعدم رغبته فى التمثيل من جديد، وابتعاده أيضا عن العمل في القاهرة، إلا أن نقابة المهن التمثيلية، أصدرت بيانا قويا للدفاع عنه، قالت فيه: «تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس، أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل».

تابع البيان: «وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية، تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإساءة أو التمليح الكاذب، من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة».

آخر ظهور درامي لأسامة عباس فى السينما كان 2004 فى فيلم خالتي فرنسا مع عبلة كامل ومنى زكي

كان آخر ظهور درامي للفنان أسامة عباس، فى مسلسل سابع جار الذى كان من بطولة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وأيضا شارك الفنان الكريم عادل إمام، في بطولة مسلسل عوالم خفية، الذي عرض عام 2018، وحقق نجاحا كبيرا.

وتعد آخر مشاركة سينمائية للفنان أسامة عباس، من خلال فيلم «خالتي فرنسا»، الذي عُرض عام 2004، وهو من بطولة الفنانة عبلة كامل، ومنى زكي، وعايدة رياض، وسامي العدل وأشرف مصيلحي.