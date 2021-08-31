أسامة عباس: ارحموني أنا بعيد تماما عن السوشيال وتعبت من الدوشة

أكد الفنان أسامة عباس، أنّ مقطع الفيديو المتداول له خلال الساعات القليلة الماضية يعود إلى تاريخ قديم، قائلا: «لم أصور أي رسائل لجمهوري خلال الساعات الماضية، بعد أزمة التدوينة الزائفة، ارحموني.. أنا بعيد تمامًا عن السوشيال ميديا، ولا أجيد إطلاقًا استخدام التكنولوجيا».

أسامة عباس: معقول هلبس شتوى في الأجواء دي؟

وأضاف «عباس» فى تصريح لـ«الوطن»: «معقول هلبس ملابس شتوية في الأجواء دي؟».. مش للدرجة دي طبعًا، أنا آه بقضي الإجازة في الساحل لكن الأجواء رائعة للغاية ولم تصل إلى درجة ارتداء هذه الملابس».

عباس: تعبت من الدوشة 50 سنة فى الفن

وأرجع الفنان القدير، ابتعاده عن الأضواء والساحة الفنية لقرابة الثلاثة أعوام، إلى رغبته في قضاء الوقت وسط الهدوء وأفراد عائلته، قائلًا: «تعبت من الدوشة على مدار شغلي 50 سنة في الفن».

وكان الفنان أسامة عباس، تصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعد ظهور حساب عبر موقع تويتر، ينتحل شخصيته، إذ استغل جماهيرية «عباس» وابتعاده عن الأضواء، ليوجه مناشدات زائفة للمُنتجين بشأن العودة إلى الساحة الفنية مجددًا، حيث كتب: «لو المنتجين مش معتبريني عايش، فأنا عايش وعاوز أشتغل».

عباس لجمهوره: أشكركم جدًا وربنا يكرمكم ويحفظكم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو قصير، يظهر فيه الفنان أسامة عباس، موجها رسالة لجمهوره، حيث ظهر أسامة عباس، في مقطع الفيديو، «مُرتديًا ملابس تبدو شتوية ثقيلة»، قائلا: «مساء الخير.. دايمًا كنت بعتبر نفسي قادر على التعبير عن مشاعر وعن أحاسيسي لكن اللي قريته في فيس بوك، في الحقيقة خلاني غير قادر إطلاقًا على إني أعبر عن مشاعر جميلة جدًا ماكنتش أتخيل إنها موجودة.. أشكركم جدًا على كل ما كتبتوه عني ربنا يكرمكم ويحفظكم أنتم واللي بتحبوهم».