القصة الكاملة لأزمة أسامة عباس.. بدأت بتدوينة وانتهت بـ«أنا في الساحل»

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة حول الفنان أسامة عباس، بعدما تصدر اسم الفنان قوائم محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما تفاجأ الكثيرون صباح الاثنين بتدوينة على موقع تويتر منسوبة لحساب يحمل اسم الفنان يقول فيها: «لو المنتجين مش معتبريني عايش، فأنا عايش وعايز أشتغل».

وفي ظرف دقائق تقريبا تداول عدد كبير من رواد مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة هذه التدوينة في محاولة منهم لإظهار دعمهم للفنان القدير الذي سبق وأن شارك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، متعجبين من طريقة تعامل المنتجين مع فنانهم المحبوب وفقا لما تلمح له تدوينة هذا الحساب.

تصريح من الفنان

وتواصلت «الوطن» مع الفنان القدير أسامة عباس بشكل شخصي لتعرف منه حقيقه هذه التدوينة وعلاقته بالحساب الذي نشرها على موقع التدوينات الشهيرة «تويتر».

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نفى «عباس»، صحة كل ما تردد في الأيام والساعات الأخيرة، كاشفا أنه تلقى في الفترة الأخيرة عدة عروض فنيه، لكنه فضل الاعتذار عنها لرغبته الشخصية في قضاء الفترة الحالية وسط أجواء هادئة بإحدى القرى الساحلية بعيدا عن صخب البلاتوهات والعاصمة القاهرة، خاصة أن تلك الأعمال التي عرضت عليه لم تكن بالمستوى الجيد الذي يتماشى مع قيمة ما قدمه في السابق من أعمال فنية، (حسبما وصف).

بيان نقابي

أمام ذلك أيضا كان هناك تدخل مباشر من نقابة المهن التمثيلية، لتوضح حقيقة هذه التدوينة أمام كل وسائل الإعلام التي بالتبعية ستوضح ذلك عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر بيان نشرته «الوطن»، أمس، حذرت النقابة من أي نوع يمثل تطاولا على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب، من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، وشددت النقابة عبر نفس البيات بأن هذا السلوك لن يمر بدون محاسبة.

مداخلة هاتفية

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كان حريص هو الأخر على إيضاح حقيقة هذه التدوينة، حيث أكد أن كل ما قيل وتردد خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين حول بحث الفنان أسامة عباس عن عمل مجرد أكاذيب، قائلا: «أنا بتواصل مع الفنان الكبير أسامة عباس، وبتحايل عليه يشتغل».

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»: «لكن هو بيقولي دايما: (يا عم سبني أنا عايش في الساحل، وقاعد بستجم، ولما هلاقي حاجة كويسة هرجع أشتغل»، كاشفا: «هو واخد جنب بمزاجه وده رأيه».

291 عملا فنيا

وحظي الفنان القدير صاحب الـ 82 عاما بمسيرة طويلة في عالم الفن، شارك خلالها في بطولة وتمثيل حوالي 291 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح وأعمال إذاعية، وكان آخرها مسلسل «عوالم خفية» عام 2018، ومن قبله مسلسل «سابع جار» عام 2017.