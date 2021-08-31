الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا: بفكر في الانتحار.. ليلي بقى يشبه نهاري

قبل سنوات كانت حياة الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب فاقد البصر بسبب عمله داخل مستشفى عزل بلطيم في محافظة كفر الشيخ، هادئة لا يشوبها شيء، يذهب إلى عمله كطبيب بالمستشفيات ويعود لرعاية زوجته، ورغم أنه ظل دون إنجاب لنحو 11 عاماً، إلى أن رزقه الله بحمل زوجته، وعقب رؤيته بأيام قليله تعرض لحادث كبير أثناء عمله داخل مستشفى العزل، أدى إلى فقدان بصره نتيجة تعرضه للإجهاد، فهو معروف عنه دائماً حبه لعمله وخدمته للمرضى.

بعد تلك الحادثة، أصبح الدكتور «قنيبر» نموذجاً مُلهماً للإرادة، وعلى الرغم من الاهتمام والرعاية التي قدمتها له الدولة منذ الحادث حتى الآن، ورغم أن زوجته لم تتركه للحظة واحدة، إلا أنه يمر بأزمة نفسية، جعلته يدون منشوراً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يشرح معاناته بكلمات بسيطة بعد الأزمة التي تعرض لها في مايو من عام 2020.

الطبيب فاقد البصر: «أنا تايه في بحر من الأوهام»

«بدون إثارة للعواطف ومشاعر الخوف والشفقة، أنا بفكر في الانتحار، الموضوع أكبر من احتمالي فعلاً وكل يوم بتظهر له أبعاد جديده لا تحتمل، ليلي يشبه نهاري بستنى الليل ليه مش عارف، واستنى النهار يطلع ليه مش عارف، تايه في بحر كبير من الأوهام»، تلك هي الكلمات التي دونها الطبيب فاقد البصر، ليشاركها عشرات المئات من المواطنين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وعلق عليها أيضاً الكثيرون، الذين قدموا الدعم النفسي له، مؤكدين أنه نموذج يُحتذى، وأنه في اختبار وابتلاء كبير من الله عز وجل، وعليه أن يصبر.

زوجة الطبيب فاقد البصر: «محمود في أزمة وهتعدي»

وعلقت مروة ممدوح، زوجة الطبيب فاقد البصر، على ما نشره، مؤكدة أنه يمر بأزمة نفسية وستمر، مثلما مرت الأشهر السابقة، وأضاف أن كل ما يتعب زوجها أنه لم يتأقلم بعد على وضعه الجديد، رغم عدم تقصير أحد معه، وتابعت بقولها: «أزمة وهتعدي، والبوست كان فضفضة، أكيد محتاج دعم الناس وأنه يسمع أرائهم، وأنه لم يعتاد على الجلوس في المنزل، بل كان يحب عمله كثيراً وضحى ببصره من اجل العمل».

دعم الطبيب فاقد البصر: «الرئيس كرمه والصحة عينته متحدثاً لصندوق المخاطر»

وخلال الأشهر الماضية، دعمت الدولة الدكتور محمود سامي قنيبر، الملقب بالطبيب فاقد البصر، كثيراً، حيث كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واطمأن عليه أثناء خضوعه للعلاج داخل المركز الطبي العالمي، كما حرص الرئيس على إرسال هدية له في الأعياد، فضلاً عن قيام وزارة الصحة بتعيينه متحدثاً لصندوق المخاطر الصحية، وذلك تقديراً له ولما بذله من تعرضه للإجهاد ومن ثم فقدان بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم.

رحلة الطبيب فاقد البصر: من الفقدان لخسارة الانتخابات»

وعقب فقدان الدكتور محمود سامي لبصره، في مايو 2020، ترشح لانتخابات مجلس النواب الماضية، عن دائرة الرياض- سيدي سالم، إلا أن الحظ لم يحالفه، وحينها أكد ان سبب ترشحه هو حب الناس، ومطالبتهم له بالترشح، وأن يكون داعماً للشباب.