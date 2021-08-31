بالأرقام والنسب.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2021

اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2021، اليوم، مؤكداً أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2021، بلغت 98.60%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان، وعددهم 124225 طالبًا وطالبة‎.‎

نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2021

وأكد وكيل الأزهر، خلال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2021، شهدت تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2021 للفتيات 99.07%، وعددهن 57095 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏98.19%، وعددهم 66908 طلاب.‎

امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

أما عن امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي 2021، بدء امتحانات الدور الثاني في 4 سبتمبر للقسمين العلمي والأدبي معًا، بمادة الفقه، على أن تنتهي الامتحانات يوم 13 سبتمبر.

وصرح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، بأن امتحانات الدور الثاني ستتم وفقًا للإجراءات الاحترازية، التي اتبعها قطاع المعاهد الأزهرية في امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية.

وأشار إلى أن وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد، أمرا بضرورة استعداد المناطق لامتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، وتوفير كل الإمكانيات والمتطلبات لإنجاح العملية الامتحانية.

وأكد أنه تم التنبيه على كل منطقة بضرورة إنشاء غرفة عمليات، وإرسال تقرير يومي إلى رئيس القطاع لمتابعة المستجدات بصفة مستمرة.

يشار إلى أنه كان قد أجرى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمين بين 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

فيما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن طلبات الطعون التي تم تقديمها في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، جاءت المواد العلمية والثقافية أبرزها، وبلغت في مادة الأحياء 3026 طعناً، والفيزياء 2708، والكيمياء 2178 ، واللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد أقل من 1000 في كل مادة، وذلك على مستوى كافة المحافظات.