بعد إعلان موعد تنسيق الأزهر.. تعرف على خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، موعد فتح باب التنسيق للتقديم في جامعة الأزهر 2021، بدءًا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر، ولمدة 5 أيام، لافتًا إلى أن التقديم إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

ويتم ترشيح الطلاب لكليات جامعة الأزهر البالغ عددها 48، بناءً على موقعهم الجغرافي ورغباتهم التي قاموا بتسجيلها، كما يُفتح باب تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين بالدور الأول في الثانوية الأزهرية، وبعدها يتم فتح باب التنسيق مرة أخرى للطلاب الناجحين بالدور الثاني.

وتستعرض «الوطن» خطوات تسجيل الرغبات، على النحو التالي:

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

-الضغط على خدمات تنسيق الثانوية الأزهري 2021.

-إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

-إدخال باقي البيانات المطلوبة.

-البدء في تسجيل الرغبات بناءا على ما يرغب به الطالب.

-الضغط على كلمة تسجيل الرغبات.

تنسيق المدن الجامعية بالأزهر 2021

يذكر أنه تم فتح باب تنسيق المدن الجامعية لجامعة الأزهر في الأحد الماضي، على أن تنتهي فترة التسجيل يوم الخميس المقبل.

وحددت جامعة الأزهر عدة شروط للتسكين بالمدن الجامعية، من بينها ألا يقل التقدير العام للطالب في سنة النقل السابقة عن جيد جدا مع إلزامية حصوله على لقاح فيروس كورونا.

لقاح كورونا.. شرط للتسكين بجامعة الأزهر

وشددت جامعة الأزهر على ضرورة حصول الطلاب على لقاح فيروس كورونا، كأحد شروط السكن في المدينة الجامعية للأزهر قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لكنه ليس من شروط التسجيل الإلكتروني.

وقدمت الجامعة كافة الشروط الخاصة بالإقامة في المدينة الجامعة، وذلك عبر موقع خدمات جامعة الأزهر، ولزيارة الموقع اضغط هنا.