موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر ورابط التسجيل.. من الخميس حتى الإثنين

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر 2021، الذي من المقرر أن يبدأ الخميس المقبل 2 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الاثنين 6 سبتمبر، للالتحاق بكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم، لافتة إلى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2021 إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة المصرية.

موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر 2021

وفيما يتعلق بـ موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر، قال الدكتور تور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيًّا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءًا من الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر، وحتى الاثنين المقبل الموافق 6 سبتمبر، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2021 تسجيل رغباتهم فور دخول موعد بدء تنسيق جامة الأزهر عبر الرابط التالي من هنــــا.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

يشار إلى أنه هناك 48 كلية تابعة لجامعة الأزهر موزعة على 11 معهدا، حيث من المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات حسب الرغبات التي يكتبونها والمواقع الجغرافية التي يسكنون فيها، وفي حالة وجود الكلية في أماكن محدودة يتم ترشيح الطلاب بها، كما حدث في السنوات الماضية.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021

وكشف مصدر مسئول بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات، لاسيما الكليات المعروفة بـ«كليات القمة» مثل الطب والصيدلة والهندسة، في ظل انخفاض نسبة النجاح هذا العام إلى نحو 51%.

تنسيق المدن الجامعية للأزهر

من ناحية أخرى، تم فتح باب تنسيق المدن الجامعية لجامعة الأزهر الأحد الماضي، ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى الخميس المقبل إلكترونيًا، وفقًا لعدة شروط من بينها أن يكون الطالب حاصلا على تقدير امتياز أو جيد جدا خلال سنة النقل السابقة، وأن يحصل على تطعيم لقاح كورنا.

معادلة طلاب الأزهر

وفي سياق آخر، فإن معادلة طلاب الأزهر لمن يرغب في الالتحاق بالكليات الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، تشمل 7 خطوات، وهي تحديد درجات المواد الدينية ومجموعها 200 ثم خصم المجموع الذي حصل عليه الطالب فيها من مجموعه الكلي، وإضافة درجات المستوى الرفيع لأكثر من 7.5 درجة، ثم يتم قسمة المجموع الإجمالي بعد اتباع الخطوات السابقة على 440 لطلاب القسم العلمي أو 440 لطلاب القسم الأدبي.

ولحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 يتم ضرب حاصل العمليات السابقة في 100 لنحصل على النسبة المئوية، ثم يتم ضرب حاصل العمليات السابقة في 410 «مجموع درجات الثانوية العامة»، لنأتي إلى الخطوة السابعة والأخيرة لحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 وتتضمن قسمة ناتج جميع العمليات السابقة على 100 لنحصل على المجموع النهائي بعد المعادلة.