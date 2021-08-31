عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الابتدائية والإعدادية
كتب:
إسراء سليمان
02:00 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية
اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف ، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2020/2021.
نسبة النجاح للشهادة الابتدائية والإعدادية بالأزهر الدور الثاني
وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99.68%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 138000 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 98.60%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 124225 طالبًا وطالبة.
نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية
وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين في الشهادة الابتدائية، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 99.77%، وعددهن 65323 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 99.60%، وعددهم 72454 طالبًا، كذلك شهدت النتيجة الإعدادية تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت النجاح في الفتيات 99.07%، وعددهن 57095 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 98.19%، وعددهم 66908 طالبًا.