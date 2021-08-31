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عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الابتدائية والإعدادية

كتب:

إسراء سليمان
02:00 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية

نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية

اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهرالشريف ، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2020/2021‏‎.‎

نسبة النجاح للشهادة الابتدائية والإعدادية بالأزهر الدور الثاني

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99.68%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏138000 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 98.60%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 124225 طالبًا وطالبة‎.‎

نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين في الشهادة الابتدائية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 99.77%، ‏وعددهن 65323 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏99.60%، وعددهم 72454 طالبًا، كذلك شهدت النتيجة ‏الإعدادية تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت النجاح في الفتيات 99.07%، وعددهن 57095 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏98.19%، وعددهم 66908 طالبًا‎.‎

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